ردًا على التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود "خطوط حمراء بعد الآن".

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت (31 تشرين الأول 2026)، قال عراقجي إنّ "ميرتس أبدى ترحيبه بالغارات الجوية الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران العام الماضي، واصفًا إياها بأنّها تنفيذ لـ"العمل القذر لأوروبا"".

وأضاف أنّ "مبلغ 100 مليار يورو لا يمكن مقارنته بالرد الحاسم والمدمّر الذي ستوجّهه القوات المسلحة الإيرانية لكل من يتجرّأ على المساس بسيادة أمتنا"، مشدّدًا على أنّه "لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن".

وكان ميرتس قد دعا، في ختام زيارته إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، الأطراف المتنازعة إلى تغليب المسار الدبلوماسي لإنهاء النزاع، على خلفية التكهنات بشأن احتمال تجدّد الهجمات الأميركية على إيران.

وقال المستشار الألماني إنّ الحل العسكري ليس خيارًا مطروحًا، داعياً جميع الأطراف إلى إدراك ذلك، ومشيرًا إلى أنّ بلاده تعمل على تنسيق الجهود الدبلوماسية عبر قنوات مختلفة لإنهاء "النزاع".

ولفت ميرتس إلى التداعيات الاقتصادية للصراع على أوروبا، موضحًا أنّ ارتفاع أسعار الطاقة كبّد القارة خسائر تجاوزت 100 مليار يورو، وأنّ لألمانيا مصالح اقتصادية حيوية في تسوية "النزاع".

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