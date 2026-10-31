اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، اللواء الطيار علي عبداللهي، أنّ تطبيق متطلبات الدفاع السلبي في القوات المسلحة ضرورة حيوية وحتمية.

وفي رسالة لمناسبة أسبوع الدفاع السلبي، قال اللواء عبداللهي :"إنّ الدفاع السلبي هو فن الوقاية واليقظة وخلق مناعة مستدامة ضد التهديدات، وفي البيئة الأمنية اليوم التي تواجه تهديدات حديثة ومعقدة ومركبة ومتعددة الطبقات، فإنّه يضطلع بدور لا بديل عنه كرأس مال استراتيجي في صون القوة البشرية، والحفاظ على البنى التحتية والأصول الحيوية، والأمن السيبراني، واستمرارية المهام في ظروف الحرب والأزمات.

وفيما اعتبر أنّ "أسبوع الدفاع السلبي" في القوات المسلحة فرصة لإعادة قراءة هذا المبدأ الحيوي استراتيجيًا وتجديد العهد مع منظومة الدفاع في البلاد، شدّد على أنّ المعرفة والالتزام والنهج الوقائي والاستباقي يصبح مسار الأمن والاقتدار والتنمية المستدامة أكثر سهولة.

وتابع "لقد أظهرت الدروس المستقاة من الحروب المفروضة والمركبة الأميركية الصهيونية الأخيرة ضد إيران الإسلامية أن تطبيق متطلبات الدفاع السلبي في القوات المسلحة ضرورة حيوية وحتمية؛ متطلبات يجب أن تتجلى في جميع الأبعاد، بما يتناسب مع تهديدات العدو، باستخدام أساليب جديدة وعلمية، وأن تتغلب على التهديدات المتنوعة والناشئة بالديناميكية والإبداع والابتكار".

وأكّد عبداللهي أنّ الهدف الاستراتيجي هو ضمان تقليل قابلية التأثر، ورفع مستوى عتبة التحمل، وزيادة المرونة واستمرارية عمل الأقسام الرئيسية في القوات المسلحة، وهذا الأمر المهم لن يتحقق إلا في ظل الالتزام بالدفاع السلبي. وما حافظ على هذا النظام المقدس حتى الآن هو يقينًا ألطاف الله تعالى وعناية الإمام صاحب الزمان (عج) وجهود المقاتلين الذين يقفون بفكر وصبر وجهاد مخلص لمواجهة التهديدات.

وإذ حيّا أسبوع الدفاع السلبي معربًا عن تقديره للجهود الليلية والنهارية القيمة لجميع الأعزاء العاملين والمجاهدين والأسرة الكبيرة للقوات المسلحة، حيّا ذكرى الشهداء رفيعي المقام، ولا سيما شهداء الدفاع المقدس الثاني والثالث ومعركة هرمز.

وفي الختام، أضاف عبداللهي :"آمل أن توفّقوا وتستمرّوا، في سبيل تحقيق نهضة الدفاع السلبي، لرفع الجاهزية وزيادة المرونة في جميع مستويات القوات المسلحة، مستلهمين من الإرث الخالد للإمام الخميني الكبير (ره)، والقائد الشهيد (قدس سره الشريف)، ومتبعين لتدابير وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية العظيمة والقائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)".

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