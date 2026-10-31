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لبنان

فوز مرشحي التعبئة التربوية في انتخابات اليسوعية ورئاسة كلِّيَتين 
لبنان

فوز مرشحي التعبئة التربوية في انتخابات اليسوعية ورئاسة كلِّيَتين 

2026-10-31 17:31
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أعلنت التعبئة التربوية - الجامعة اليسوعية فوز مرشحيها بـ19 مقعدًا ورئاسة كليتين في انتخابات الجامعة اليسوعية، واصفة النتيجة بأنها "إنجاز يجسّد ثقة الطلاب بخطابها ونهجها وخياراتها".

وباركت التعبئة في بيان السبت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، لمرشحيها هذا الفوز، مؤكدة أن "هذه المسؤولية تشكّل حافزًا لمواصلة العمل الطلابي، وتعزيز الحضور الجامعي، والدفاع عن حقوق الطلاب وقضاياهم".

وشدّدت على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والجامعية، وختمت بيانها بالقول: "على العهد نواصل المسيرة، أوفياء لنهج المقاومة، وحملةً لأمانة الشهداء وتضحياتهم، ماضين في سبيل وطنٍ حرٍّ عزيزٍ، مصون السيادة والكرامة والاستقلال".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله التعبئة التربوية في حزب الله
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