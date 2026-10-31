وضع وزير الصحة، ركان ناصر الدين، حجر أساس لـ"مستشفى حربتا الحكومي" المموّل من "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" بهبة مقدَّمة من الكويت بقيمة 4 ملايين دولار، على أنْ يباشر "مجلس الإنماء والإعمار" بناء المستشفى، وذلك بحضور السفير الكويتي محمد سلطان الشرجي، وشخصيات سياسية وعلماء دين ورؤساء بلديات واتحادات رؤساء روابط اختيارية وقيادات عسكرية وأمنية وفعاليات اجتماعية.

وسبق وضع حجر الأساس للمستشفى احتفال أُقيم في خراج حربتا، استهلَّه ناصر الدين بكلمة أكّد فيها "أهمية المبادرة الإنسانية التي جاءت بتوجيه من الرئيس نبيه بري برعاية من دولة الكويت الشقيقة والصندوق الكويتي، بعد جهود عملنا من خلالها على تفعيل الأموال غير المفعّلة عبر "البنك الإسلامي" والصندوق الكويتي لرفع جهوزية القطاع الصحي في المستشفيات الحكومية، وقد تمكّنا من تزويد هذه المستشفيات بالمعدّات، ونضع اليوم حجر الأساس بِنِيَّة صادقة بعد تأمين التمويل".

ناصر الدين: التغطية الاستشفائية لكل الوطن

وأشار ناصر الدين إلى أنّ "الوزارة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبيرة، لكنّنا نحاول استثمار النوايا بطريقة فعّالة مع استمرار الوزارة بتغطية استشفائية على مساحة الوطن"، مضيفًا: "بالنسبة إلى الدواء، لا نستطيع التغطية الكاملة له وإنّما بنسبة 95 في المئة، ومهما كانت الإرادة قوية المطلوب المزيد من التمويل".

ولفت الانتباه إلى أنّ "وزارة الصحة ستسهم بموازنة تشغيلية لتفعيل المشروع (بناء المستشفيات الحكومية) من أجل شفاء كل مريض ومحتاج في الميزان الوطني كما في عكار ودير القمر"، والتي أعلن عن أنّ الكويت ستموّل عبر صندوقها بناء مستشفى في عكار - السهل وآخر في دير القمر.

المقداد: لتنفيذ مشروع نفق ضهر البيدر

من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي المقداد، "أهمية الإنجاز المتمثّل بوضع حجر الأساس لـ"مستشفى حربتا الحكومي"، نظرًا إلى موقعه الوسطي في منطقة البقاع الشمالي، على مسافة تقارب 25 كيلومترًا من بعلبك - الهرمل"، مشدّدًا على "أهمية إنشاء هذا المرفق الصحي بما يوفّره من أمان صحي لأبناء المنطقة، ويسهّل حصولهم على الخدمات الاستشفائية".

وأضاف المقداد: "إنّ وحدتنا، إلى جانب جيشنا ومؤسساتنا ومقاومتنا، ولا سيّما بالتعاون مع وزارة الصحة، تتيح لنا العمل على رفع الغبن عن منطقة عانت طويلًا الحرمان من الخدمات. بدأنا نشعر بالأمان الصحي أكثر من أيِّ يوم مضى، ولا سيّما في المنطقة الممتدة من القاع إلى الهرمل وصولًا إلى زحلة، بفضل السياسات الصحية المتوازنة التي تضع الإنسان في مقدِّمة الأولويات".

ولفت الانتباه إلى "أولوية تنفيذ مشروع نفق ضهر البيدر على طريق بيروت - البقاع، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتنقُّل"، منتقدًا "عدم البدء بتنفيذ بعض المشاريع وفق الأولويات المطلوبة".

من جانبه، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، ممثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحفل: "إنّ وضع حجر أساس لـ"مستشفى حربتا الحكومي" يشكِّل خطوة في مسار تعميم مشاريع التنمية وتوسيع الشبكة الصحية على مستوى محافظة بعلبك - الهرمل، مترافقًا مع مطالبتنا بتوسيع الشبكة التربوية في جميع مراحلها، وإنجاز نفق بيروت - البقاع، مما يشكِّل قفزة كبرى في إطار خروج هذه المنطقة من مربّع الحرمان، لنرى أنّ الهدف والغاية "بقاعًا دُر" لنبني الحاجات وننظر إلى حرمان المواطنين، لأنّ بعلبك - الهرمل تستحق كما عكار على طريق الإنماء المتوازن".

أمّا رئيس "مجلس الإنماء والإعمار"، محمد قباني، فرأى أنّ "مشروع "مستشفى حربتا الحكومي" يمثّل التزامًا مشتركًا بخدمة أبناء المنطقة، ومحطة مهمة في تعزيز القطاع الصحي في البقاع"، موضحًا أنّ "المستشفى سيضم 15 سريرًا، إلى جانب مجموعة من المرافق الطبية الأساسية، تشمل قسم الطوارئ، ووحدات العناية الفائقة، وأقسام التصوير الطبي والجراحة". وقال: "بعد استكمال أعمال البناء والتجهيز، سيشكّل المستشفى مرفقًا صحيًا مهمًا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لأبناء البقاع".

من ناحيته، قال السفير الكويتي، محمد سلطان الشرجي، في كلمته خلال الحفل: "إنّنا نشهد اليوم ولادة مشروع صحي بوضع حجر أساس لـ"مستشفى حربتا الحكومي" بما يترجم رسالة دولة الكويت الإنسانية والتزامها بالرعاية الصحية والأمن الاجتماعي لأهالي حربتا والمحيط".

واختُتِم الحفل بمأدبة تكريمية أقيمت على شرف السفير الكويتي ووزير الصحة في بلدة اللبوة.

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