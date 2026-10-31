أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، عن أنّ "القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، امتثالًا لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)، مستعدَّة للدفاع عن البلاد والشعب الإيراني الشريف".

وأضاف عبد اللهي، في بيان، السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنّ "القوات المسلحة الإيرانية مستعدَّة لمواجهة الأعداء الأميركيين والصهاينة بقوة وشدَّة ومن دون قيود جغرافية، باستخدام المعدّات والتقنيات الحديثة والمتطوِّرة، وستعمل بالتأكيد على تعزيز هذه الاستعدادات يومًا بعد يوم".

وذكَر أنّه "متى ما تأكّدت مؤشرات على تحرُّك عدائي من العدو، فإنّ القوات المسلحة الإيرانية لن تنتظر بدء تحرُّكه لتحديد توقيت الرد وكيفيته".

وأوضح: "نراقب تحرُّكات العدو واستعداداته بكامل قدراتنا الاستخباراتية، ونحدِّث بنك الأهداف. سيكون ردّنا فوريًا وفعّالًا ومن دون قيود جغرافية".

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