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آية الله الخامنئي: يقظة الإيرانيين وبسالة الجيش والحرس الثوري أفشلت مخططات العدو 
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إيران

آية الله الخامنئي: يقظة الإيرانيين وبسالة الجيش والحرس الثوري أفشلت مخططات العدو 

2026-10-31 19:55
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أكّد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أنّ "اليقظة والإيمان والعزيمة والتضحية والصمود تُشكّل اليوم عونًا للشعب الإيراني المقتدر في مواجهة "الشيطان الأكبر" (الولايات المتحدة) وعدوانه وتحقيق النصر في الحرب المفروضة الثالثة".

وبيّن آية الله الخامنئي، في بيان مساء السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في ذكرى عملية "ذو الفقار" في آبادان في جنوب غرب إيران، أنّ "يقظة الشعب وصمود القوات (المسلحة الإيرانية) المضحّية، إلى جانب بسالة أبطال الجيش والحرس الثوري، أفشلت مخططات العدو البعثي الذي استخدم العدوان والاحتلال والحصار".

ووصف عملية "ذو الفقاري" بأنّها "أول انتصار إيراني في الحرب المفروضة"، مشيرًا إلى أنّ هذه العملية "تحمل دروسًا في مواجهة المعتدين".
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني أميركا إيران الحرس الثوري السيد مجتبى الخامنئي الجيش الإيراني
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