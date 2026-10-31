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إيران

رضائي: هناك نقاش حول البقاء على العقيدة النووية السابقة في حال اندلاع الحرب مجددًا
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إيران

رضائي: هناك نقاش حول البقاء على العقيدة النووية السابقة في حال اندلاع الحرب مجددًا

2026-10-31 20:02
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أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أنه اطّلع على رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لكنه لم يردّ عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي لم يطرح أي موقف أو توضيح بشأن الرسالة، ولذلك لن يدلي بأي تعليق إضافي حول مضمونها في الوقت الراهن.

واعتبر رضائي أن التغيّر الواضح في نبرة الخطاب الأميركي مؤشر إيجابي، لافتًا إلى أنه يعكس، ما رسّخه الشعب الإيراني من انتصار واقتدار.

وفي ما يتعلق بالعقيدة النووية، أوضح رضائي أنه لم يُتخذ أي قرار حكومي جديد بشأن تغييرها، لكنه أشار إلى وجود نقاش حول إمكانية الإبقاء على العقيدة النووية السابقة في حال اندلاع الحرب مجددًا.

ولفت إلى أن هناك مطالب داخل المجتمع الإيراني تدعو إلى تغيير العقيدة النووية، معتبرًا أن تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات يثير تساؤلات طبيعية لدى المواطنين بشأن جدوى الاستمرار في النهج السابق.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني محسن رضائي أميركا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العقيدة النووية
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