كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان.. قصف مدفعي وتفجير في عيترون

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
🎧 إستمع للمقال
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-01 07:02
101
12:01 |
وزير الدفاع الإيراني: أي اعتداء سيُواجَه برد متناسب وحازم ومؤثر ولن يحدد المهددون نطاق الرد الدفاعي الإيراني وتوقيته وتداعياته
12:01 |
وزير الدفاع الإيراني: لن تُفاجأ إيران أمام التهديدات ولن تتوقف أمام الضغوط ولن تكون مسيرتها نحو التقدم العلمي والتكنولوجي خاضعة لحسابات الآخرين وإرادتهم
12:01 |
وزير الدفاع الإيراني: لن تتوانى إيران لحظة عن صون أمن البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها
12:00 |
وزير الدفاع الإيراني: نعمل بحزم على رفع الجاهزية القتالية بذكاء وتحقيق استراتيجية الرد الفوري والفعّال والمتناسب مع أي تهديد في أي نقطة ودون قيود جغرافية
12:00 |
وزير الدفاع الإيراني: تسريع دورة تصميم المعدات والأسلحة الدفاعية وإنتاجها وتوفيرها وتعزيز البنى التحتية الصناعية والتكنولوجية والارتقاء بقدرات دعم القوات المسلحة تأتي في صدارة أولوياتنا
11:59 |
وزير الدفاع الإيراني: نعمل بوتيرة متسارعة على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة للرد دون قيود جغرافية لن نُفاجأ ولن نتوقف
10:21 |
العميد محبي: الردع الأقصى يعني أنه من الآن فصاعدًا لن تتمكن أي دولة من اتخاذ موقف سياسي ضد إيران ناهيك عن أن تطمع في أراضي البلاد
10:21 |
العميد محبي: لقد وضع حرس الثورة الإسلامية رصد أهداف جديدة وتصميم عمليات لجغرافيا جديدة على جدول أعماله
10:20 |
العميد محبي: لا توجد أي قيود جغرافية في الحرب مع أميركا فقد جرى تحديد ساحة واسعة لإلحاق الضرر بالعدو وتحقيق الردع الكامل
10:19 |
المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي: إن التوجيهات الأخيرة للمرشد الأعلى في لقائه مع كبار القادة العسكريين فتحت فصلًا جديدًا من الحرب والقوات المسلحة اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للرد بحزم على العدو
10:13 |
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: سنرد بقوة أكبر ودون الالتزام بأي قيود جغرافية
08:38 |
علي نيكزاد: الآن أُغلقت نافذة التفاوض حول البرنامج النووي أمام أعدائنا لأنهم لم يعد لديهم ما يقولونه لشعبنا
08:37 |
نائب رئيس مجلس الشورى علي نيكزاد: يجب على أعدائنا أن يفهموا أن الشعب الإيراني لن يتفاوض بشأن برنامجه النووي في أي ظرف من الظروف أو تحت أي ضغط
08:37 |
علي نيكزاد: الشعب الإيراني أتاح لأعدائه فرصاً وافرة للتفاوض النووي لكنهم انتهكوا مرارًا التعهدات واعتدوا على منشأة نووية سلمية
07:53 |
عزيزي: إيران هي من ستحدّد نهاية الحرب لا الخاسرون في حربَي الاثني عشر يوماً والأربعين يوماً
07:52 |
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: ملتزمون بالسياسات الواضحة التي حدّدها القائد
07:52 |
عزيزي: سنرد على أي تهديد فوراً وبحزم أكبر من ذي قبل ولن يكون هناك أي قيود جغرافية على أهدافنا
07:10 |
الخارجية الإيرانية: استناداً إلى قانون الإجراءات المتبادلة يُصنَّف كلٌّ من البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني منظمتين إرهابيتين
07:10 |
الخارجية الإيرانية: هذه التدابير اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل والحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية تبعاتها
07:09 |
الخارجية الإيرانية: البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني يخضعان لقانون الإجراءات المتبادلة وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الإسلامية "منظمةً إرهابية"
07:07 |
الخارجية الإيرانية: تؤكد الوزارة عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن بلادنا ومصالحها الوطنية
07:07 |
الخارجية الإيرانية: اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان يُصنَّف جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) جهةً مُعادية
07:06 |
الخارجية الإيرانية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الإيرانية المتبادلة رداً على التحركات غير القانونية والعدائية للحكومة البريطانية
07:06 |
الخارجية الإيرانية: ندين سياسات الحكومة البريطانية وتحركاتها المعادية لإيران التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
إيران الآن
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
إيران منذ 3 ساعات
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و"البحرية" و"الجوية" منظمتين إرهابيتين
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
إيران الآن
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
إيران منذ 3 ساعات
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و"البحرية" و"الجوية" منظمتين إرهابيتين
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة