إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
12:01 |وزير الدفاع الإيراني: أي اعتداء سيُواجَه برد متناسب وحازم ومؤثر ولن يحدد المهددون نطاق الرد الدفاعي الإيراني وتوقيته وتداعياته
12:01 |وزير الدفاع الإيراني: لن تُفاجأ إيران أمام التهديدات ولن تتوقف أمام الضغوط ولن تكون مسيرتها نحو التقدم العلمي والتكنولوجي خاضعة لحسابات الآخرين وإرادتهم
12:00 |وزير الدفاع الإيراني: نعمل بحزم على رفع الجاهزية القتالية بذكاء وتحقيق استراتيجية الرد الفوري والفعّال والمتناسب مع أي تهديد في أي نقطة ودون قيود جغرافية
12:00 |وزير الدفاع الإيراني: تسريع دورة تصميم المعدات والأسلحة الدفاعية وإنتاجها وتوفيرها وتعزيز البنى التحتية الصناعية والتكنولوجية والارتقاء بقدرات دعم القوات المسلحة تأتي في صدارة أولوياتنا
11:59 |وزير الدفاع الإيراني: نعمل بوتيرة متسارعة على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة للرد دون قيود جغرافية لن نُفاجأ ولن نتوقف
10:21 |العميد محبي: الردع الأقصى يعني أنه من الآن فصاعدًا لن تتمكن أي دولة من اتخاذ موقف سياسي ضد إيران ناهيك عن أن تطمع في أراضي البلاد
10:21 |العميد محبي: لقد وضع حرس الثورة الإسلامية رصد أهداف جديدة وتصميم عمليات لجغرافيا جديدة على جدول أعماله
10:20 |العميد محبي: لا توجد أي قيود جغرافية في الحرب مع أميركا فقد جرى تحديد ساحة واسعة لإلحاق الضرر بالعدو وتحقيق الردع الكامل
10:19 |المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي: إن التوجيهات الأخيرة للمرشد الأعلى في لقائه مع كبار القادة العسكريين فتحت فصلًا جديدًا من الحرب والقوات المسلحة اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للرد بحزم على العدو
10:13 |رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: سنرد بقوة أكبر ودون الالتزام بأي قيود جغرافية
08:38 |علي نيكزاد: الآن أُغلقت نافذة التفاوض حول البرنامج النووي أمام أعدائنا لأنهم لم يعد لديهم ما يقولونه لشعبنا
08:37 |نائب رئيس مجلس الشورى علي نيكزاد: يجب على أعدائنا أن يفهموا أن الشعب الإيراني لن يتفاوض بشأن برنامجه النووي في أي ظرف من الظروف أو تحت أي ضغط
08:37 |علي نيكزاد: الشعب الإيراني أتاح لأعدائه فرصاً وافرة للتفاوض النووي لكنهم انتهكوا مرارًا التعهدات واعتدوا على منشأة نووية سلمية
07:52 |رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: ملتزمون بالسياسات الواضحة التي حدّدها القائد
07:52 |عزيزي: سنرد على أي تهديد فوراً وبحزم أكبر من ذي قبل ولن يكون هناك أي قيود جغرافية على أهدافنا
07:10 |الخارجية الإيرانية: استناداً إلى قانون الإجراءات المتبادلة يُصنَّف كلٌّ من البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني منظمتين إرهابيتين
07:10 |الخارجية الإيرانية: هذه التدابير اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل والحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية تبعاتها
07:09 |الخارجية الإيرانية: البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني يخضعان لقانون الإجراءات المتبادلة وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الإسلامية "منظمةً إرهابية"
07:07 |الخارجية الإيرانية: تؤكد الوزارة عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن بلادنا ومصالحها الوطنية
07:07 |الخارجية الإيرانية: اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان يُصنَّف جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) جهةً مُعادية
07:06 |الخارجية الإيرانية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الإيرانية المتبادلة رداً على التحركات غير القانونية والعدائية للحكومة البريطانية
07:06 |الخارجية الإيرانية: ندين سياسات الحكومة البريطانية وتحركاتها المعادية لإيران التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية