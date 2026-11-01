كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و"البحرية" و"الجوية" منظمتين إرهابيتين

لبنان

العدو
🎧 إستمع للمقال
لبنان

العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان.. قصف مدفعي وتفجير في عيترون

2026-11-01 07:33
155

  واصلت قوات العدو "الإسرائيلي" اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مستهدفةً عددًا من البلدات والمناطق والوديان في جنوب لبنان بالقصف المدفعي، بالتزامن مع تنفيذ تفجير في بلدة عيترون.

وطال القصف المدفعي "الإسرائيلي" عددًا من المناطق، شملت صربين، ووادي الحجير باتجاه أطراف بلدة تولين، والمنصوري، ووادي السلوقي باتجاه شقرا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.

كما استهدف القصف مناطق القصير والقنطرة ووادي زبقين ووادي العزية، إلى جانب أطراف بلدتي برعشيت وكونين.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، شهدت بلدة عيترون تفجيرًا، في إطار استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" للأراضي اللبنانية.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان عيترون العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين: دعم الصناعة الدوائية اللبنانية أولوية لحماية الأمن الصحي والاقتصادي
ناصر الدين: دعم الصناعة الدوائية اللبنانية أولوية لحماية الأمن الصحي والاقتصادي
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ الخطيب: صمود الأهالي أفشل رهانات العدو والمشاريع الأميركية تريد فرض عقائد جديدة
الشيخ الخطيب: صمود الأهالي أفشل رهانات العدو والمشاريع الأميركية تريد فرض عقائد جديدة
لبنان منذ ساعة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان.. قصف مدفعي وتفجير في عيترون
لبنان منذ 4 ساعات
ناصر الدين يضع حجر أساس
ناصر الدين يضع حجر أساس "مستشفى حربتا الحكومي": التغطية الاستشفائية على مساحة الوطن
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان.. قصف مدفعي وتفجير في عيترون
لبنان منذ 4 ساعات
العدو يُواصل اعتداءاته.. غارات وقصف مدفعي وتفجير وتوغّل 
العدو يُواصل اعتداءاته.. غارات وقصف مدفعي وتفجير وتوغّل 
لبنان منذ 22 ساعة
فحوص مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية تؤكد سلامة عيّنات زيت الزيتون من الجنوب
فحوص مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية تؤكد سلامة عيّنات زيت الزيتون من الجنوب
لبنان منذ يوم
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة