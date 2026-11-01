واصلت قوات العدو "الإسرائيلي" اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مستهدفةً عددًا من البلدات والمناطق والوديان في جنوب لبنان بالقصف المدفعي، بالتزامن مع تنفيذ تفجير في بلدة عيترون.

وطال القصف المدفعي "الإسرائيلي" عددًا من المناطق، شملت صربين، ووادي الحجير باتجاه أطراف بلدة تولين، والمنصوري، ووادي السلوقي باتجاه شقرا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.

كما استهدف القصف مناطق القصير والقنطرة ووادي زبقين ووادي العزية، إلى جانب أطراف بلدتي برعشيت وكونين.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، شهدت بلدة عيترون تفجيرًا، في إطار استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" للأراضي اللبنانية.

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