أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، تصنيف الاستخبارات البريطانية جهة معادية، وسلاحي البحرية والجو البريطانيين منظمتين إرهابيتين.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنّ "هذا القرار يأتي رداً على الأعمال العدائية التي قامت بها الحكومة البريطانية ضد إيران خلال العام الماضي"، وبسبب مشاركة بريطانيا في الحرب على إيران، "ورداً على تصنيف الحرس منظمة إرهابية".

وأشارت إلى أنّ "اتخاذ هذه الترتيبات جاء وفقاً للقانون الدولي"، مضيفةً أنّ الحكومة البريطانية "ستكون مسؤولة عن عواقبها".

كما أكّدت الخارجية الإيرانية أنّه "اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان، ستخضع البحرية البريطانية والقوات الجوية البريطانية لقانون العمل بالمثل".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت رسمياً، في تموز/يوليو الماضي، تصنيف حرس الثورة في إيران "منظمة إرهابية".

وأتى القرار البريطاني ليلحق بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه في شباط/فبراير الماضي بتصنيف حرس الثورة "منظمة إرهابية".

وأدان مكتب العلاقات العامة بالجيش الإيراني قرار البرلمان البريطاني بتصنيف حرس الثورة "إرهابياً"، ووصف هذا الاجراء "دليلاً على خبث بريطانيا"، مؤكّداً أنّ الحرس "هو أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم".

الكلمات المفتاحية