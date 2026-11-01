كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي غزّة تحت القصف "الإسرائيلي".. 6 شهداء خلال 24 ساعة

إيران

عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
🎧 إستمع للمقال
إيران

عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها

2026-11-01 08:36
102

  أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أنّ إيران ستردّ على أيّ تهديد "فوراً وبحزم أكبر من ذي قبل"، مشدّداً على أنّه لن تكون هناك "أيّ قيود جغرافية" على أهدافها.

واعتبر عزيزي أنّ إيران هي من ستحدّد نهاية الحرب، وليس "الخاسرون في حربَي الـ 12 يوماً والـ 40 يوماً".

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني على الالتزام بالسياسات الواضحة التي حدّدها قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وتتّسق تصريحات عزيزي مع تأكيد قائد الثورة في إيران السيد الخامنئي، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة، أمس، أنّ القوات المسلحة والشعب الإيراني "هما من سيحدّدان زمان إنهاء الحرب وشروطها في حال شنّ الأعداء هجمات مجدداً".

فيما شدّد السيد الخامنئي على ضرورة مواجهة مستويات التهديد كلّها بـ"ردّ فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية"، وأن تكون "جميع الأصول المادية والمعنوية للعدو الأميركي - الصهيوني ضمن نطاق نيران قواتنا المسلحة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران السيد مجتبى الخامنئي إبراهيم عزيزي
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
إيران الآن
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
إيران منذ 3 ساعات
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و"البحرية" و"الجوية" منظمتين إرهابيتين
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
الحرس الثوري: لا قيود جغرافية في المواجهة مع أميركا
إيران الآن
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
عزيزي: إيران ستردّ فورًا على أيّ تهديد ولا قيود جغرافية على أهدافها
إيران منذ 3 ساعات
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و
طهران تصنّف الاستخبارات البريطانية جهة مُعادية و"البحرية" و"الجوية" منظمتين إرهابيتين
إيران منذ 3 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة