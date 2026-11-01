أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد محبي، أن التوجيهات الأخيرة للمرشد الأعلى، خلال لقائه كبار القادة العسكريين، فتحت فصلاً جديداً من الحرب، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية باتت اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى للرد بحزم على العدو.

وشدّد محبي على أنه لا توجد أي قيود جغرافية في المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه جرى تحديد ساحة واسعة لإلحاق الضرر بالعدو وتحقيق الردع الكامل.

وأضاف أن مفهوم "الردع الأقصى" يعني أنه، من الآن فصاعداً، لن تتمكن أي دولة من اتخاذ موقف سياسي ضد إيران، فضلاً عن أن تطمع في أراضيها.

وختم بالإشارة إلى أن حرس الثورة الإسلامية وضع رصد أهداف جديدة وتصميم عمليات في جغرافيا جديدة على جدول أعماله.

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