كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اليمن: 771 شهيداً وجريحاً و3755 غارة جوية وصاروخاً سعودياً منذ بدء التصعيد

لبنان

أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين
🎧 إستمع للمقال
لبنان

أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين

2026-11-01 12:31
73


 

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه بتاريخه عند الساعة 20:00 وصل من أكرا السوري :  ب.ح. حيث كان موضوع  رصد ومتابعة من المديرية العامة للأمن العام من انطلاقه لغاية وصوله إلى لبنان، وقد تمّت مراقبته من قبل عناصر إستقصاء الامن العام في المطار من الطائرة الى أن تسلّم حقيبتيه الإثنتين وعند وصوله الى نقطة الجمارك تم التنسيق مع عناصرها وتفتيشه حيث تبين وجود 40 علبة عبارة عن كوكايين بوزن 1 كلغ لكل علبة اي ما يعادل 40 كلغ، بالإضافة إلى أجهزة تعقب إلكترونية (AirTags) كانت مجهزة داخل الطرود.

وتمّ توقيف المذكور وحجز المضبوطات، وما تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لتحديد كامل ملابسات الشبكة وتوقيف باقي المتورطين.


 

 

الكلمات المفتاحية
مطار بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
نبض الجنوب
نبض الجنوب".. 210 متطوعين لخدمة الأهالي صحيًا وتعزيز صمودهم
لبنان الآن
أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين
أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين
لبنان منذ 4 ساعات
ناصر الدين: دعم الصناعة الدوائية اللبنانية أولوية لحماية الأمن الصحي والاقتصادي
ناصر الدين: دعم الصناعة الدوائية اللبنانية أولوية لحماية الأمن الصحي والاقتصادي
لبنان منذ 5 ساعات
الشيخ الخطيب: صمود الأهالي أفشل رهانات العدو والمشاريع الأميركية تريد فرض عقائد جديدة
الشيخ الخطيب: صمود الأهالي أفشل رهانات العدو والمشاريع الأميركية تريد فرض عقائد جديدة
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين
أمن مطار بيروت يوقف سوريًا بحوزته 40 علبة كوكايين
لبنان منذ 4 ساعات
من هو
من هو "الحوت" الذي يبتلع مطار بيروت؟
لبنان 2026-10-15
خليل طالب وزارة الأشغال بنشر تفاصيل مؤسسة مطار بيروت الدولي ضمانًا للشفافية
خليل طالب وزارة الأشغال بنشر تفاصيل مؤسسة مطار بيروت الدولي ضمانًا للشفافية
لبنان منذ 4 أشهر
علي حسن خليل: قرار إنشاء مؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري يتضمن مخالفات جوهرية
علي حسن خليل: قرار إنشاء مؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري يتضمن مخالفات جوهرية
لبنان منذ 4 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة