



أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه بتاريخه عند الساعة 20:00 وصل من أكرا السوري : ب.ح. حيث كان موضوع رصد ومتابعة من المديرية العامة للأمن العام من انطلاقه لغاية وصوله إلى لبنان، وقد تمّت مراقبته من قبل عناصر إستقصاء الامن العام في المطار من الطائرة الى أن تسلّم حقيبتيه الإثنتين وعند وصوله الى نقطة الجمارك تم التنسيق مع عناصرها وتفتيشه حيث تبين وجود 40 علبة عبارة عن كوكايين بوزن 1 كلغ لكل علبة اي ما يعادل 40 كلغ، بالإضافة إلى أجهزة تعقب إلكترونية (AirTags) كانت مجهزة داخل الطرود.

وتمّ توقيف المذكور وحجز المضبوطات، وما تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لتحديد كامل ملابسات الشبكة وتوقيف باقي المتورطين.





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