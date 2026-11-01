أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد بـ 1 تشرين الثاني 2026، على وضع لافتات تحذيرية في محيط قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الجنوبي. وهذه اللافتات تحذر الأهالي من السفر ضمن قافلة تضم أكثر من ثلاث مركبات، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرضهم للخطر من قبل القوات "الإسرائيلية".

وترافقت هذه الخطوة مع توغلات واستنفار متكرر للآليات العسكرية التابعة للعدو في المنطقة، وعمليات تمشيط ومداهمة تطال محيط القرى الحدودية، في انتهاك مستمر لاتفاقيات فض الاشتباك والسيادة السورية.

وتشهد مناطق ريف القنيطرة توترات أمنية متصاعدة جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة، التي تستهدف البنى التحتية وتحركات المدنيين في القرى المتاخمة للخط الفاصل.



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