في مبادرة تجسّد قيم التكافل والتضامن، وتؤكد أن الوقوف إلى جانب الناس لا يتوقف عند حدود الشعارات، أطلقت حملة "نبض الجنوب" يومًا صحيًا مجانيًا لأهالي الجنوب، بمشاركة 210 متطوعين من أطباء وممرضين واختصاصيين وتقنيين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية، لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في ظل الأعباء المعيشية وارتفاع كلفة الاستشفاء والمعاينات.

وانطلقت الحملة من مركز الرعاية الصحية الأولية، مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في الغازية، بإشراف وزارة الصحة العامة وبرعاية النائب الدكتور الياس جرادة، وبحضور ممثل وزير الصحة العامة طبيب قضاء النبطية الدكتور بشار شميساني، وممثل وزير العمل الدكتور بسام عليق، وممثل نقيب أطباء بيروت الدكتور منير قصير، ومدير مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر، إلى جانب فعاليات وشخصيات طبية وصحية وعلمائية، وحشد من الأطباء والممرضين المتطوعين.

وتوزعت المبادرة على ستة مراكز صحية في الجنوب، شملت مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في الغازية، ومركز الجنوب الطبي في النبطية، ومراكز المروانية والشهابية وصديقين وعيتيت، وفق خطة تهدف إلى إيصال الخدمات الطبية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وفي كلمة له خلال إطلاق الحملة، أكد راعي المبادرة النائب الياس جرادة أن "نبض الجنوب" يمثل نموذجًا للعمل الإنساني والتطوعي الذي يحتاج إليه لبنان، معتبرًا أن الجنوب ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو "آخر معاقل الإنسانية" بما يجسده أهله من صمود وثبات وتضامن.

وقال جرادة إن هذه المبادرة تعكس النموذج الذي سعى اللبنانيون إلى تكريسه من خلال العمل والعطاء، مشددًا على أن القيم الإنسانية والانتماء والإيمان تُختبر في الأوقات الصعبة، وأن الحفاظ على الإنسانية والوقوف إلى جانب الحق والضعفاء مسؤولية لا تحتمل التراجع.

واستعاد جرادة تجربة القطاع الطبي في محطات الأزمات التي مر بها لبنان، من جائحة كورونا إلى الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى استقبال الجرحى خلال الحرب، مشيدًا بما قدمه الأطباء والممرضون والممرضات والتقنيون من تضحيات، وبمواصلة أداء رسالتهم رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة.

ولفت إلى أن العاملين في القطاع الصحي قدموا نموذجًا للإنسان المقاوم، الذي يثبت حضوره من خلال الوقوف إلى جانب الحق والضعيف، ومواصلة رسالته بعيدًا عن الحسابات الشخصية، مؤكدًا أن المبادرة الحالية تجدد هذا الدور وتحوّل التضامن إلى فعل ملموس وخدمة مباشرة للناس.

وشدد جرادة على أن بناء الأوطان يبدأ من أبنائها ومبادراتهم، داعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والمبادرة بدل انتظار الآخرين، وقال: "نحن نصنع الحياة ولا نستجديها، نحن نصنع مقاومتنا ولا نستجدي أحدًا ليأتي معنا، نحن نصنع مجتمعنا ولا أحد يصنعه لنا".

وأضاف أن أبناء الوطن مسؤولون عن أرضهم وأهلهم وجرحاهم وشهدائهم، وأن التمسك بهذه المسؤولية هو ما يمنح المبادرات الأهلية معناها الحقيقي، ويجعلها تعبيرًا عن الانتماء والتضامن في مواجهة التحديات.

وعقب انتهاء الكلمات، توجه المتطوعون نحو المراكز الصحية الستة، حيث تم توزيع الفرق الطبية وفق الخطة الموضوعة.

وتؤكد حملة "نبض الجنوب" أن العمل التطوعي، حين يقترن بالمسؤولية المجتمعية والخبرة الطبية، يتحول إلى رافعة حقيقية لمساندة الأهالي، وإلى رسالة تضامن تتجاوز حدود اليوم الصحي لتكرّس ثقافة المبادرة والوقوف إلى جانب الناس في أصعب الظروف.

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