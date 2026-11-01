أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الساعات الـ24 الماضية 75 غارة جوية وهجومًا صاروخيًا استهدف أعيانًا مدنية في محافظات صعدة وتعز وعمران وإب وذمار ولحج والحديدة والجوف.

وأوضح سريع أن الغارات نُفذت بواسطة طائرات "F-15" و"تايفون" انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلقت الهجمات الصاروخية من جيزان، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن ارتفع إلى 3830.

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