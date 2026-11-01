أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار المشاورات مع الوسطاء القطريين بشأن "خطة اليومين" لمضيق هرمز، وقال إن "المشاورات جارية، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية، لأن هذه النتيجة تعتمد على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر إلى أسئلتنا".

جاء ذلك في في تصريح أدلى به عراقجي، على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أشار إلى سفر وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قطر، موضحًا أن هذه الزيارة جرت على مستوى نائب وزير الخارجية، وكان هدفها مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين الذين كانوا حاضرين في طهران أيضًا خلال الأسابيع الماضية.

وتابع أنه لم يكن هناك أساسًا في هذه الزيارة أي تصميم على التفاوض مع الطرف الأميركي، مردفًا: "في الوقت الحاضر، تستمر المشاورات بشأن خطة اليومين مع وسطاء المفاوضات وهي جارية، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية، ويعتمد الوصول إلى النتيجة على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر إلى أسئلتنا".

وذكّر عراقجي: "نحن نبذل جهدنا في هذا المسار، ونأمل أن يكون هناك تعقل لدى الطرف الآخر كي يفضّل الدبلوماسية على المسارات الأخرى".

وفي معرض تأكيده على جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكافة السيناريوهات، لفت إلى أن التوجيهات الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الموجهة إلى كبار القادة العسكريين أظهرت بوضوح إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: "قواتنا المسلحة لديها مهمة محددة تمامًا، وقد باتت أقوى من قبل بكثير بالاستفادة من تجارب الحربين الماضيتين".

وختم وزير الخارجية الايراني مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت مستعدة في الوقت نفسه للدفاع والدبلوماسية، وإن اختيار الأميركيين لأي مسار يعتمد على تعقلهم.





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