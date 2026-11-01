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عربي ودولي

بلومبرغ: الاقتصاد السعودي يتجه لتسجيل أحد أسوأ مستويات أدائه الاقتصادي منذ سنوات
عربي ودولي

بلومبرغ: الاقتصاد السعودي يتجه لتسجيل أحد أسوأ مستويات أدائه الاقتصادي منذ سنوات

2026-11-01 20:55
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أظهرت بيانات اقتصادية نقلتها وكالة "بلومبرغ" استمرار انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مسجلًا انكماشًا للربع الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير، جاء التراجع مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، في حين سجل القطاع غير النفطي نموًا محدودًا بلغ 1.9%.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي يأتي في ظل تداعيات الحرب الإقليمية والاضطرابات التي طالت قطاع الطاقة وحركة تصدير النفط، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفي السياق، رفعت الحكومة السعودية تقديراتها لعجز الموازنة لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توقعت انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على الضغوط التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ولا سيما في القطاع النفطي، وانعكاسات التطورات الإقليمية على النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة.

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