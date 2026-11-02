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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-02 06:19
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09:21 |
إيران| المتحدث باسم لجنة الأمن القومي حسن قشقاوي: التهديدات النووية للعدو تُظهر مدى وجاهة وصواب المطالبة بتغيير العقيدة النووية
08:50 |
مجلة "الأتلانتيك": وزير الحرب الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي في مركز هذه المساءلات والتقييمات داخل البيت الأبيض
08:49 |
مجلة "الأتلانتيك": بيت هيغسيث وزير الحرب الأميركي يخضع لرقابة وضغط شديدين بسبب رسمه صورة غير واقعية للحرب مع إيران واقتصاره على قول ما يريد الرئيس سماعه فقط
08:49 |
مجلة "الأتلانتيك": ترامب يتشاور مع حلفائه لتحديد المسؤول عن الإخفاقات وعن تداعيات المواجهة العسكرية مع إيران
08:48 |
مجلة "الأتلانتيك": ترامب غاضب بشدة من إخفاق الوعود المتعلقة بحرب سريعة على إيران ومن تلقّي الحزب الجمهوري ضربة قبيل الانتخابات النصفية
08:47 |
مجلة "الأتلانتيك": ترامب يبحث عن كبش فداء لإلقاء مسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران عليه
06:24 |
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: استهداف الناقلة تمّ على بعد 72 ميلًا بحريًا من شرق رأس الخفجي في السعودية
06:23 |
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ناقلة كانت تبحر في اتجاه الجنوب الشرقي عبر الخليج الفارسي تعرضت لإصابة بمقذوفين مجهولين
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