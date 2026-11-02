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الرئيس الصيني: "الشرق الأوسط" والخليج ليسا ساحة لصراع القوى الكبرى

2026-11-02 10:17
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شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة عدم تحويل "الشرق الأوسط" والخليج (منطقة غرب آسيا) إلى ساحة للتنافس بين القوى العظمى والصراعات الجيوسياسية.

وأكد شي جين بينغ، في تصريحات له اليوم الاثنين (02 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، على أهمية الحفاظ على أمن منطقة غرب آسيا واستقرارها بعيدًا عن صراعات النفوذ الدولية.

يأتي كلام الرئيس الصيني مع ما تتداوله وسائل إعلام ومسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" عن احتمالية تجدد العدوان على إيران وبالتالي على المنطقة.

في هذا السياق، نبّه الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، اليوم الاثنين، إلى احتمال ذهاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو شن ضربة نووية ضد أحد المواقع الإيرانية شديدة التحصين. وأضاف: "ترامب قد يحسم قراره بشأن استخدام السلاح النووي بحلول 7 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين يحاول فانس وويتكوف إقناعه بالتوصل إلى اتفاق مع إيران".

على صعيد المفاوضات، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ المشاورات حيال المبادرة القطرية لا تزال جارية مع فريق الوساطة بشأن خطة اليومين و"هي تسير قدمًا".

وأكد عراقتشي أنّه لمّا يتمّ التوصّل إلى نتيجة نهائية بعد؛ لأنّ ذلك يعتمد على "الإجابات التي يقدّمها الطرف الآخر على أسئلتنا"، مضيفًا أنّه لم توضع إجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي على أجندة الزيارة منذ البداية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الصين دونالد ترامب الاسلحة النووية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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