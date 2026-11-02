ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث عن كبش فداء لإلقاء مسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران عليه، مشيرة إلى وجود مساعٍ خفية يقودها رئيس الادارة الأميركية للعثور على ضحية يُلقى عليها مسؤولية هذه الإخفاقات.

هذا؛ وقالت المجلة الأميركية إن دونالد ترامب غاضب بشدة من إخفاق الوعود المتعلقة بحرب سريعة على إيران ومن تلقّي الحزب الجمهوري ضربة قبيل الانتخابات النصفية، وهو يبحث عن كبش فداء. وأشارت المجلة إلى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يخضع لرقابة وضغط شديدين؛ بسبب رسمه صورة غير واقعية للحرب مع إيران واقتصاره على قول ما يريد الرئيس سماعه فقط.

أضافت المجلة بأن ترامب يتشاور مع حلفائه لتحديد المسؤول عن الإخفاقات في الحرب مع إيران وعن تداعيات المواجهة العسكرية القوات المسلحة الإيرانية.

وأكدت المجلة أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كين يقعان، في مركز هذه المساءلات والتقييمات، في البيت الأبيض.

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