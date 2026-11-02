كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اعتداءات على قاطفي الزيتون والمتضامنين واقتحامات واسعة في الضفة 

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"ذا أتلانتيك": ترامب يبحث عن كبش فداء لمسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران 

2026-11-02 10:42
123

ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث عن كبش فداء لإلقاء مسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران عليه، مشيرة إلى وجود مساعٍ خفية يقودها رئيس الادارة الأميركية للعثور على ضحية يُلقى عليها مسؤولية هذه الإخفاقات.

هذا؛ وقالت المجلة الأميركية إن دونالد ترامب غاضب بشدة من إخفاق الوعود المتعلقة بحرب سريعة على إيران ومن تلقّي الحزب الجمهوري ضربة قبيل الانتخابات النصفية، وهو يبحث عن كبش فداء. وأشارت المجلة إلى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يخضع لرقابة وضغط شديدين؛ بسبب رسمه صورة غير واقعية للحرب مع إيران واقتصاره على قول ما يريد الرئيس سماعه فقط.

أضافت المجلة بأن ترامب يتشاور مع حلفائه لتحديد المسؤول عن الإخفاقات في الحرب مع إيران وعن تداعيات المواجهة العسكرية القوات المسلحة الإيرانية.

وأكدت المجلة أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كين يقعان، في مركز هذه المساءلات والتقييمات، في البيت الأبيض.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بضغط من نتنياهو.. كارلسون: ترامب على بعد أيام من شن ضربة نووية على إيران
بضغط من نتنياهو.. كارلسون: ترامب على بعد أيام من شن ضربة نووية على إيران
عربي ودولي منذ 35 دقيقة
قوات صنعاء تقترب من خليج عدن: تحرّكات
قوات صنعاء تقترب من خليج عدن: تحرّكات "إسرائيل" في "صوماليلاند" مرصودة
عربي ودولي منذ 50 دقيقة
أوكرانيا: الدين العام الخارجي يرتفع أكثر من 134 ضعفًا منذ أيلول/سبتمبر الفائت
أوكرانيا: الدين العام الخارجي يرتفع أكثر من 134 ضعفًا منذ أيلول/سبتمبر الفائت
عربي ودولي منذ ساعتين
"ذا أتلانتيك": ترامب يبحث عن كبش فداء لمسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران 
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بضغط من نتنياهو.. كارلسون: ترامب على بعد أيام من شن ضربة نووية على إيران
بضغط من نتنياهو.. كارلسون: ترامب على بعد أيام من شن ضربة نووية على إيران
عربي ودولي منذ 35 دقيقة
بقائي: التهديدات تعزز عزمنا على رفع مستوى قدراتنا الدفاعية
بقائي: التهديدات تعزز عزمنا على رفع مستوى قدراتنا الدفاعية
إيران منذ ساعة
"ذا أتلانتيك": ترامب يبحث عن كبش فداء لمسؤولية إخفاقات المواجهة مع طهران 
عربي ودولي منذ ساعتين
الرئيس الصيني:
الرئيس الصيني: "الشرق الأوسط" والخليج ليسا ساحة لصراع القوى الكبرى
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة