شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين، سلسلة اعتداءات "إسرائيلية"، شملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تفجير وتحركات آليات عسكرية.

في التفاصيل، استهدف قصف مدفعي للعدو وادي السلوقي لجهة شقرا، ووادي زبقين، وبلدات المنصوري وميس الجبل، وأطراف النبطية الفوقا وبرعشيت، حيث تجدد القصف على أطراف الأخيرة. كما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين استهدفتا بلدتي كفرتبنيت والقصير.

في سياق الاعتداءات الميدانية، نفذت القوات "الإسرائيلية" عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي بيت ياحون وزوطر الشرقية، ومن محيط القنطرة باتجاه منطقة الحجير.

وسُجل أيضًا تفجير نفذه جيش العدو في بلدة بني حيان، بالتزامن مع رصد تحرك دبابة "ميركافا" في البلدة نفسها.

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