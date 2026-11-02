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لبنان

إضراب عام في مخيمي نهر البارد والبداوي بذكرى الوعد المشؤوم 
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لبنان

إضراب عام في مخيمي نهر البارد والبداوي بذكرى الوعد المشؤوم 

2026-11-02 11:55
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عمّ الإضراب العام مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان اليوم الاثنين 02 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفضًا للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور المشؤوم الصادر عن الاحتلال البريطاني في مثل هذا اليوم من العام 1917، والذي مهد الطريق لقيام المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

شمل الإضراب مراكز وكالة الأونروا والمؤسسات المختلفة بما فيها رياض الأطفال، باستثناء أقسام الصحة البيئية والمراكز الطبية؛ فيما دعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية أبناء المخيمين إلى المشاركة الواسعة في الاعتصامات والمسيرات والفعاليات التي تقام للمناسبة لتأكيد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية ورفضًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ومحو حق العودة.

وللمناسبة؛ أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، في بيان لها، اليوم، أن: "وعد بلفور يمثل جريمة تاريخية لا تسقط بالتقادم وأن تداعياته لا تزال مستمرة في ظل الاحتلال والحصار والاستيطان والتهجير"، مشددة على مواصلة الصمود والتمسك بالمقاومة والوحدة الوطنية كونهما طريقًا لحماية الحقوق الفلسطينية.

بدورها؛ شددت القوى الطلابية الفلسطينية في الشمال على أهمية تعزيز الوعي الوطني والتاريخي عند الأجيال ورفض محاولات طمس الهوية الفلسطينية، مؤكدة أن" "ذاكرة الشعب الفلسطيني وصموده، في الوطن والشتات، سيبقيان حق العودة حاضرًا في وجدان الأجيال".

الكلمات المفتاحية
لبنان المخيمات الفلسطينية في لبنان وعد بلفور
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