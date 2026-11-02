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لبنان

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين عوالة وبشر باحتفالين في حي السلم والكفاءات
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لبنان

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين عوالة وبشر باحتفالين في حي السلم والكفاءات

2026-11-02 12:06
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أقام حزب الله احتفالين تكريميين للشهيدين السعيدين مفقودي الأثر المهندس محمد حسان عوالة ومهدي حسان بشر، تخليدًا لذكراهما وإحياءً لسيرتهما، وذلك في مجمع الإمام الباقر (ع) في حي السلم، ومجمع الإمام الحسن العسكري (ع) في الكفاءات، بحضور علماء وعوائل شهداء ولجان أحياء وفعاليات من المنطقتين وحشد من الأهالي.

احتفال الشهيد محمد عوالة في حي السلم

أقيم الاحتفال التكريمي للشهيد المهندس محمد حسان عوالة في مجمع الإمام الباقر (ع)، وتخللته تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ حسين أيوب، أعقبتها مراسم تشييع رمزية، وأداء قسم من أفراد كشافة الإمام المهدي (عج) على حفظ الدماء ومواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة. 

كما ألقى الشيخ محمد حمادة كلمة من وحي المناسبة، واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ حسين مظلوم، عن روح الشهيد وسائر الشهداء.

احتفال الشهيد مهدي بشر في الكفاءات

في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) في الكفاءات، أقيم احتفال تكريمي للشهيد مهدي حسان بشر، استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد عبيد، تلتها مراسم تشييع رمزية، وأداء قسم من أفراد كشافة الإمام المهدي (عج) على حفظ الدماء وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

اختُتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ حسين عبد الله، عن روح الشهيد وسائر الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
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