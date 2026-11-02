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رياضة

رياضة

التعبئة الرياضية في القطاع الثامن نظمت دورة في كرة القدم لمناسبة يوم التعبئة

2026-11-02 13:03
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في أجواء من الروح الرياضية والتنافس الأخوي، وبمناسبة يوم التعبئة العامة، أقامت التعبئة الرياضية في حزب الله في القطاع الثامن، بطولة القطاع في كرة القدم، والتي شهدت مشاركة واسعة تمثلت بأحد عشر فريقًا من مختلف شعب القطاع.

شهدت البطولة منافسات قوية وأداءً لفت الأنظار من جميع الفرق المشاركة، عكست روح الإصرار والعزيمة والانتماء. 

وعلى مستوى حصد الألقاب، فقد حصدت شعبة كيفون المركز الأول بجدارة، على إثر مسيرة توجت بالفوز بالبطولة، لتنال بذلك شرف تمثيل القطاع الثامن في بطولة المنطقة المقبلة.

وأما المركز الثاني فقد نالته شعبة خلدة بعد أداء مميز ومستوى استثنائي قدمته طيلة مباريات البطولة.

واختُتم اللقاء الرياضي بأجواء احتفالية تكريمًا للفرق المشاركة والجهود المبذولة، حيث جرى توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الرابحة، وسط تمنيات بالتوفيق لشعبة كيفون في تمثيل القطاع خير تمثيل خلال منافسات بطولة المنطقة القادمة.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله كرة القدم الرياضة
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