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وفد لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف جال في عكار: للوحدة ونبذ كل أشكال الفتن
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لبنان

وفد لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف جال في عكار: للوحدة ونبذ كل أشكال الفتن

2026-11-02 14:15
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جال وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية، يحيى سكاف، في عكار، حيث زار رئيس بلدية البيرة السابق ورئيس رابطة العائلات الاجتماعية في البيرة وعكار، الحاج محمد وهبي، في دارته في البيرة، بحضور الدكتور أحمد زكريا، والدكتور حسام عودة، والشيخ غازي زين الدين، والشيخ صلاح الدين وهبي، والدكتورة آمال شعلان خضر، ونائب رئيس بلدية عين تنتا حسين كبيدات، والشيخ مصطفى صقر، والحاج عبد المطلب النابلسي، إضافة إلى عدد من الشخصيات والفعاليات العكارية.

كما زار وفد اللجنة الدكتور مصطفى عبد الفتاح في مكتبه في حلبا.

وتحدث جمال سكاف باسم الوفد، مؤكدًا أن الجولة التي تقوم بها اللجنة على الساحة اللبنانية، ومن ضمنها هذه الزيارات إلى أهلنا الكرام في عكار، منبع الوطنية، تهدف إلى التنسيق مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بوطننا، ولا سيما العمل على دعم مسار الوحدة بين مختلف أطياف الشعب اللبناني، ونبذ كل أشكال الفتن التي يسعى العدو الصهيوني إلى نشرها بيننا، ليتمكن من تنفيذ مآربه ومخططاته الإجرامية في وطننا.

وأشار إلى أن المشروع الصهيوني بات يهدد الجميع من دون استثناء، الأمر الذي يتطلب من الجميع التضامن ومواجهة أي مخطط يسعى إلى نشر التطبيع، والتصدي لكل من يعمل على تلميع صورة كيان العدو، الذي لا يزال يرتكب أبشع الجرائم والمجازر في أوطاننا.

من جهته، شكر وهبي وفد لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف على مبادرته بالزيارة، وحيا نشاطه الوطني المتواصل على الساحة اللبنانية عمومًا، والشمالية خصوصًا.

وأضاف وهبي: "نحن إلى جانبكم في متابعة قضية المناضل يحيى سكاف، وسنبقى إلى جانب عائلات الأسرى في سجون العدو الصهيوني حتى تحريرهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم، بكل الطرق والسبل".

وفي الختام، جرى تسليم الحاج محمد وهبي والدكتور مصطفى عبد الفتاح لوحتين تكريميتين، عربون احترام وتقدير لمسيرتهما الوطنية.

الكلمات المفتاحية
عكار طرابلس والشمال الأسير يحيى سكاف
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