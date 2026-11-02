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عدوان سعودي على سوق بمحافظة تعز.. 8 شهداء في حصيلة أولية
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عربي ودولي

عدوان سعودي على سوق بمحافظة تعز.. 8 شهداء في حصيلة أولية

2026-11-02 16:00
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ارتكب العدوان السعودي اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026) جريمة جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي، مستهدفًا سوق المخعف بمديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأسفر قصف العدوان السعودي لسوق المخعف، عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة آخرين كحصيلة أولية، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة.

ويواصل العدوان السعودي استهداف المدنيين في عموم محافظات الجمهورية، مع استهداف متعمد للبنى التحتية وكل مقومات الحياة منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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