ارتكب العدوان السعودي اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026) جريمة جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي، مستهدفًا سوق المخعف بمديرية المسراخ بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأسفر قصف العدوان السعودي لسوق المخعف، عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة آخرين كحصيلة أولية، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة.

ويواصل العدوان السعودي استهداف المدنيين في عموم محافظات الجمهورية، مع استهداف متعمد للبنى التحتية وكل مقومات الحياة منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي.

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