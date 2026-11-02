كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي رضائي يبحث مع بوتين تطورات المنطقة والعالم ويؤكدان مواصلة التعاون الإستراتيجي 

إيران

عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان

2026-11-02 18:00
123

  أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة وشفافة تماماً، مشيراً إلى أن قبول هذه الشروط سيؤدي إلى فتح المضيق واستئناف المفاوضات، فيما سيستمر الوضع الحالي في حال رفضها، ومشدداً على أن إيران لن تخضع.

وقال عراقجي، إن طهران عرضت شروطها ومقترحها، وإن المسار المقبل يعتمد على العقلانية السياسية لدى واشنطن، مضيفاً أن إيران مستعدة للانخراط في الدبلوماسية إذا اختارت الولايات المتحدة التعامل بصدق.

وحذّر من أن لجوء واشنطن إلى الخداع أو شنّ عمليات عسكرية سيقابله ردّ إيراني أقسى وأشد من السابق.

وفي سياق متصل، أوضح عراقجي أن المشاورات عبر الوسيطين القطري والباكستاني لا تزال مستمرة.

كما أشار إلى أن المشاورات التي أجراها نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني في بكين تندرج في إطار التواصل الإستراتيجي المستمر مع الشركاء، لافتاً إلى أنها تناولت القضايا الإقليمية الرئيسية والمسائل الأمنية والموضوعات المتعلقة بالسلام والحرب.

وكان قد شدّد باقري كني على أنّ موقف طهران في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها لم يتغيّر، مؤكداً أنّ إيران لن تقدّم أيّ تنازلات في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
باقري كني يرحّب بالمبادرة الأمنية الصينية ويدعو لترتيبات إقليمية بعيدًا عن واشنطن
باقري كني يرحّب بالمبادرة الأمنية الصينية ويدعو لترتيبات إقليمية بعيدًا عن واشنطن
إيران منذ 43 دقيقة
رضائي يبحث مع بوتين تطورات المنطقة والعالم ويؤكدان مواصلة التعاون الإستراتيجي 
رضائي يبحث مع بوتين تطورات المنطقة والعالم ويؤكدان مواصلة التعاون الإستراتيجي 
إيران منذ ساعتين
عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان
عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان
إيران منذ ساعتين
بقائي: التهديدات تعزز عزمنا على رفع مستوى قدراتنا الدفاعية
بقائي: التهديدات تعزز عزمنا على رفع مستوى قدراتنا الدفاعية
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
باقري كني يرحّب بالمبادرة الأمنية الصينية ويدعو لترتيبات إقليمية بعيدًا عن واشنطن
باقري كني يرحّب بالمبادرة الأمنية الصينية ويدعو لترتيبات إقليمية بعيدًا عن واشنطن
إيران منذ 43 دقيقة
رضائي يبحث مع بوتين تطورات المنطقة والعالم ويؤكدان مواصلة التعاون الإستراتيجي 
رضائي يبحث مع بوتين تطورات المنطقة والعالم ويؤكدان مواصلة التعاون الإستراتيجي 
إيران منذ ساعتين
عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان
عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية وستردّ بقوة أكبر على أي عدوان
إيران منذ ساعتين
إيران في صلب الانتخابات النصفية الأميركية.. والحرب تربك حسابات ترامب
إيران في صلب الانتخابات النصفية الأميركية.. والحرب تربك حسابات ترامب
ترجمات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة