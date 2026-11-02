أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة وشفافة تماماً، مشيراً إلى أن قبول هذه الشروط سيؤدي إلى فتح المضيق واستئناف المفاوضات، فيما سيستمر الوضع الحالي في حال رفضها، ومشدداً على أن إيران لن تخضع.

وقال عراقجي، إن طهران عرضت شروطها ومقترحها، وإن المسار المقبل يعتمد على العقلانية السياسية لدى واشنطن، مضيفاً أن إيران مستعدة للانخراط في الدبلوماسية إذا اختارت الولايات المتحدة التعامل بصدق.

وحذّر من أن لجوء واشنطن إلى الخداع أو شنّ عمليات عسكرية سيقابله ردّ إيراني أقسى وأشد من السابق.

وفي سياق متصل، أوضح عراقجي أن المشاورات عبر الوسيطين القطري والباكستاني لا تزال مستمرة.

كما أشار إلى أن المشاورات التي أجراها نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني في بكين تندرج في إطار التواصل الإستراتيجي المستمر مع الشركاء، لافتاً إلى أنها تناولت القضايا الإقليمية الرئيسية والمسائل الأمنية والموضوعات المتعلقة بالسلام والحرب.

وكان قد شدّد باقري كني على أنّ موقف طهران في الدفاع عن أمنها الوطني وسيادتها ووحدة أراضيها لم يتغيّر، مؤكداً أنّ إيران لن تقدّم أيّ تنازلات في هذا الشأن.

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