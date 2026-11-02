أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026).

وأوضحت الوكالة أنّ اللواء رضائي ناقش مع بوتين الوضع الراهن في المنطقة والعالم مع التركيز بشكل خاص على منطقة غرب آسيا.

وأعرب اللواء رضائي عن الشكر والتقدير للمواقف الصريحة التي أبداها بوتين في الإشادة بدور الشهيد السيد علي خامنئي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المكالمة الهاتفية جاءت في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين إيران وروسيا في أعقاب الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

وأكد الطرفان استمرار التعاون الإستراتيجي القائم على خارطة الطريق التي وضعها كبار قادة البلدين.

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، استعداد روسيا لأداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن "إذا ورد طلب بذلك".

وأكد بيسكوف أن الملف الإيراني يمثّل محوراً ثابتاً وحاضراً باستمرار في الاتصالات الروسية- الأميركية، مشدداً على أن موسكو مستعدة لبذل كل جهد ممكن لمنع حدوث سيناريو عسكري في منطقة الخليج.

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