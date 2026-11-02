أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف مطار الدمام في السعودية بطائرتين مسيّرتين، وذكر أن العملية نُفذت على مرحلتين خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيراً إلى أنها حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وأضاف سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت أيضاً رادار الإنذار المبكر في جيزان بواسطة طائرة مسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف طائرة نقل عسكرية في مطار جيزان، مشدداً على أن العملية حققت هدفها.

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