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القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان
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عربي ودولي

القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان

2026-11-02 19:20
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار الدمام ورادار إنذار مبكر وطائرة عسكرية في جيزان
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  أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف مطار الدمام في السعودية بطائرتين مسيّرتين، وذكر أن العملية نُفذت على مرحلتين خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيراً إلى أنها حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وأضاف سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت أيضاً رادار الإنذار المبكر في جيزان بواسطة طائرة مسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف طائرة نقل عسكرية في مطار جيزان، مشدداً على أن العملية حققت هدفها.

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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