أعلنت العلاقات العامة في مقر "قدس" التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإيراني، إحباط محاولة هجوم إرهابي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وفي التفاصيل، أوضحت القوات البرية للحرس الثوري أن الخلية الإرهابية حاولت الاعتداء على مقر للقوات المسلحة في كنارك. وأكدت أنه تم محاصرة عناصر الخلية إثر كمين محكم أعدته كوادر الحرس للفريق الذي كان خاضعاً للمراقبة والترصد من قبل قيادة "مقر القدس" وجهاز المخابرات.

كما ذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على عدد من عناصر الخلية الإرهابية وقتل أحدهم خلال محاصرتهم، فيما تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة بقية العناصر الفارة.

وختمت قيادة "القدس" بيانها بالتأكيد على أن أمن واستقرار محافظة سيستان وبلوشستان يمثل "خطاً أحمر"، مشددةً على أن الخلايا الإرهابية التي تعمل كأدوات لتنفيذ أجندات العدو تخضع لرقابة استخباراتية صارمة ومستمرة.

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