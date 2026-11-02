تلقّى قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، رسالة مفعمة بالمودة من طالب يبلغ من العمر عشر سنوات ويقيم في العاصمة الإيرانية طهران، فردّ عليها برسالة مكتوبة عبّر فيها عن تقديره لمشاعر الطفل واهتمامه، وأرفق ردّه بهدية رمزية.

ووفقاً لوكالة "إرنا"، وجّه الطالب علي رضا بخشي إيراج رسالته في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، معرباً عن تقديره العميق لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، كما أرفق بها مساهمة مالية تعبيراً عن شكره ودعمه لمسيرة الجهاد الإسلامي.

وجاء في نص رسالة الطالب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا علي رضا بخشي، أبلغ من العمر عشر سنوات وأقيم في طهران.

أكتب إليكم ولا أعلم ما إذا كانت رسالتي ستصل إليكم، معبّراً عن رغبتي الصادقة في لقائكم شخصياً.

إننا مدينون لكم بالكثير لما تقدمونه من إرشادات، وأرفق لكم هذا المبلغ تعبيراً عن الشكر ودعماً لمجاهدي الإسلام.

أتطلع بشوق إلى لقائكم.

علي رضا بخشي إيراج

ملاحظة: تهنئة متأخرة بمناسبة عيد ميلادكم.

ردّ السيد الخامنئي

وتقديراً لهذه المبادرة والرسالة التي وصلته، وجّه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي رداً مكتوباً إلى الطالب، أرفقه بهدية رمزية، وجاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

صديقي العزيز السيد علي رضا بخشي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أشكركم على اهتمامكم ومحبتكم، وبالإشارة إلى تهنئتكم، فإن عيد ميلاد هذا الخادم المتواضع يصادف شهر آذار/مارس.

وتقديراً لكرمكم، يسعدني أن أقدم لكم هدية رمزية.

أرجو نقل تحياتي وتقديري إلى عائلتكم الكريمة.

السيد مجتبى الخامنئي

11 تشرين الأول/أكتوبر 2026

الكلمات المفتاحية