أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، أن منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس تمكّنت، قبل لحظات، من شلّ حركة طائرتين أميركيتين مسيّرتين للاستطلاع من طراز MQM-170، في أجواء جنوب جزيرة قشم.

وأوضحت العلاقات العامة أنه مع احتساب الطائرتين الأخيرتين، ارتفع عدد المسيّرات الأميركية من الطراز نفسه التي استولى عليها ضباط النخبة في حرس الثورة إلى أربع طائرات.

وأكد البيان أن هذه العملية تمثل إخفاقاً جديداً للولايات المتحدة في تحقيق الأهداف التي سعت إليها من استخدام هذه المسيّرات، مضيفاً أن فشل العملية أضاف صفحة جديدة إلى سجل إخفاقات قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر.

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