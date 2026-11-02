كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي استطلاع "رويترز": الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بـ46% مقابل 38%

عربي ودولي

تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري

2026-11-02 23:17
147

  أفادت الشرطة والسلطات المحلية الأميركية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار وقع في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا، دون توافر معلومات حتى الآن عن دوافع إطلاق النار أو حالة المشتبه به.

ويأتي الحادث في وقت شهدت الولايات المتحدة سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة خلال عطلة عيد الهالوين. ووفقاً لتقديرات أولية أوردتها شبكة "CNN"، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وأُصيب 92 آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الإرهاب دونالد ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
استطلاع
استطلاع "رويترز": الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بـ46% مقابل 38%
عربي ودولي منذ ساعتين
تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري
تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري
عربي ودولي منذ ساعتين
القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان
القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان
عربي ودولي منذ 6 ساعات
عدوان سعودي على سوق بمحافظة تعز.. 8 شهداء في حصيلة أولية
عدوان سعودي على سوق بمحافظة تعز.. 8 شهداء في حصيلة أولية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
استطلاع
استطلاع "رويترز": الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بـ46% مقابل 38%
عربي ودولي منذ ساعتين
تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري
تصاعد العنف في كاليفورنيا.. إطلاق نار يسفر عن قتلى وجرحى في مقاطعة مونتيري
عربي ودولي منذ ساعتين
إيران في صلب الانتخابات النصفية الأميركية.. والحرب تربك حسابات ترامب
إيران في صلب الانتخابات النصفية الأميركية.. والحرب تربك حسابات ترامب
ترجمات منذ 8 ساعات
"ذا أتلانتيك": خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية لا تبدّد شبح الحرب على إيران
ترجمات منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة