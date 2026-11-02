أفادت الشرطة والسلطات المحلية الأميركية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار وقع في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا، دون توافر معلومات حتى الآن عن دوافع إطلاق النار أو حالة المشتبه به.

ويأتي الحادث في وقت شهدت الولايات المتحدة سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة خلال عطلة عيد الهالوين. ووفقاً لتقديرات أولية أوردتها شبكة "CNN"، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وأُصيب 92 آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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