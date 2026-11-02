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استطلاع "رويترز": الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين بـ46% مقابل 38%

2026-11-02 23:56
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  أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع معهد "إبسوس"، قبيل انتخابات التجديد النصفي لـ"الكونغرس" الأميركي، تقدّم الحزب الديمقراطي على نظيره الجمهوري بنسبة 46% مقابل 38% في التصويت العام.

وفيما يتعلق بالأداء الرئاسي، بيّن الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظلّت ثابتة عند 32%، مشيراً إلى أنها تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق قبيل الانتخابات.

يأتي هذا عشية انتخابات التجديد النصفي الأميركية يوم غدٍ الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتشكل محطة مفصلية يُعاد فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، فضلاً عن اختيار حكام 36 ولاية.

وكان ترامب قد وصف الانتخابات النصفية المقررة يوم الثلاثاء بأنها "الأهم في حياتنا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الانتخابات الأميركية
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