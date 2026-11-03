المقال التالي الكتائبي الوفي عادل نصار: «أكلونا المحمودات»!
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:12 |ترامب على منصته "تروث سوشال" قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة اليوم: أسعار النفط تهبط بشكل حاد لأن الناس يشعرون بأنه لن تكون هناك حرب مع إيران
07:08 |إيران| العميد أكرمي نيا: في حال بدء مغامرة جديدة فإن المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية أينما كانت وفي أي نقطة تقع ضمن نطاق الاستهداف قد تكون هدفًا للرد
07:07 |إيران| العميد أكرمي نيا: في حال اندلاع حرب جديدة فإن جغرافيا المواجهة سوف لن تقتصر على منطقة غرب آسيا
07:07 |إيران| العميد أكرمي نيا: تواصل قواتنا المسلحة تحديث بنك الأهداف بما يشمل مختلف أنواع الأصول المادية وغير المادية للعدو الأميركي – الصهيوني
07:06 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا: الرد المقبل علی أي اعتداء أميركي جديد سيكون أشدّ وأوسع نطاقا
05:55 |"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة في جزيرة قشم الإيرانية ردًا على "إطلاق نار" من قبل الجانب الإيراني تجاه طائرة أميركية