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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-03 05:42
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07:15 |
ترامب على منصته "تروث سوشال": إيران ترغب في التوصل إلى تسوية وقد يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن
07:12 |
ترامب على منصته "تروث سوشال" قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة اليوم: أسعار النفط تهبط بشكل حاد لأن الناس يشعرون بأنه لن تكون هناك حرب مع إيران
07:08 |
إيران| العميد أكرمي نيا: في حال بدء مغامرة جديدة فإن المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية أينما كانت وفي أي نقطة تقع ضمن نطاق الاستهداف قد تكون هدفًا للرد
07:07 |
إيران| العميد أكرمي نيا: في حال اندلاع حرب جديدة فإن جغرافيا المواجهة سوف لن تقتصر على منطقة غرب آسيا
07:07 |
إيران| العميد أكرمي نيا: تواصل قواتنا المسلحة تحديث بنك الأهداف بما يشمل مختلف أنواع الأصول المادية وغير المادية للعدو الأميركي – الصهيوني
07:06 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا: الرد المقبل علی أي اعتداء أميركي جديد سيكون أشدّ وأوسع نطاقا
05:55 |
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة في جزيرة قشم الإيرانية ردًا على "إطلاق نار" من قبل الجانب الإيراني تجاه طائرة أميركية
05:53 |
مسؤول أميركي يزعم لـ"سي إن إن": هذه الضربات جاءت كـ"إجراء دفاعي"
05:52 |
مسؤول أميركي يزعم لـ"سي إن إن": الجيش الأميركي شن ضربات محدودة على جزيرة قشم الإيرانية
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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