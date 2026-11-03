أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران عن إسقاط وتدمير طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز.

وأوضحت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن اعتراض وتدمير الطائرة المُسيّرة الأميركية تم في أجواء شرقي مضيق هرمز، بواسطة المنظومة الدفاعية المتقدمة والحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وتحت إشراف وتوجيه الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد.

وأشار بيان حرس الثورة إلى أن هذه المُسيّرة هي الخامسة والخمسين من طراز MQ9 المتطور التي يتمّ إسقاطها منذ بداية العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران.





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