اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل الانتخابات الأميركية والدبلوماسية الجارية حاليًا حيال الحرب في المنطقة، فرأت أن صناديق الاقتراع الاميركية قد تكون أحد سبل عقاب ترامب الداخلية ولكن لا شيء ينبغي أن يتغير في استمرار القوة والردع في الجانب الإيراني، لأن الديمقراطيين كالجمهوريين جرّت أيديهم مصائب وارتكبوا جرائم لا تعد، فلا يجب التعويل على هزيمة ترامب في الانتخابات بل على القوة والردع، كما رصدت الصحف الدبلوماسية الجارية حاليًا.

دبلوماسية السراب

في هذا السياق؛ كتبت صحيفة رسالت تقول: "ينبغي تحليل الرسالة الدبلوماسية الأخيرة التي وجهتها واشنطن وعودة المسؤولين الأميركيين إلى قنوات التواصل مع طهران في سياق دورة سابقة؛ دورة تتألف من تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية وفشل في فرض إرادة سياسية، وتراجع نسبي عن المواقف المتشددة، ثم محاولة فتح مسار دبلوماسي بهدف إدارة الوضع الجديد. جُرِّب هذا النموذج أيضًا سابقًا بتوقيع تفاهم مبدئي ومحاولة لتحقيق استقرار مؤقت؛ تفاهم لم يُترجم إلى اتفاق دائم، وفي نهاية المطاف، مع عودة التوترات وتصاعد الصراع، فقد عمليًا جدواه. والآن، يبدو أن واشنطن تسعى مجددًا إلى استخدام الدبلوماسية للخروج من وضع لا تملك القدرة على إدارته بالكامل، ولا يمكنها تجاهل تكاليف استمراره".

تتابع الصحيفة: "بالطبع، لا ينبغي اختزال أهمية التطورات الأخيرة في مجرد إرسال رسالة أو إعادة تفعيل قنوات التواصل. المسألة الأساسية تكمن في الظروف التي تشكلت فيها هذه الحركة الدبلوماسية. تكتسب الدبلوماسية معنىً استراتيجيًا عندما تكون علاقتها بواقع الميدان وميزان القوى وحسابات الأطراف واضحة. قد يستخدم أحد الأطراف المفاوضات لترسيخ مكاسبه، بينما قد يرى الطرف الآخر في المفاوضات نفسها فرصةً لوقف عملية يراها ضارة بمصالحه. لذلك، قبل الحكم على مضمون مقترحات واشنطن، يجب الإجابة على سؤال: لماذا عادت الولايات المتحدة إلى المفاوضات في هذا التوقيت؟ وما الذي تغير في حساباتها؟"

تجيب الصحيفة" "أهم المتغيرات المؤثرة في التطورات الأخيرة تغيير صياغة استراتيجية الردع الإيرانية. وقد رافق الإعلان الرسمي للقائد الأعلى للقوات المسلحة عن الاستراتيجية الجديدة عنصران أساسيان: أولهما، إلغاء القيود الجغرافية ردًا على أي عدوان جديد، وثانيهما، توسيع نطاق الأهداف ليشمل جميع الأصول المادية والمعنوية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يجب فهم هذين العنصرين بما يتجاوز مجرد تحذير عسكري أو رد دعائي على تهديدات واشنطن. في الواقع، مع هذا الإعلان، واجه إطار حسابات الطرف الآخر فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي، ونطاق الصراع الجديد مع إيران، وتكاليفه المحتملة، متغيرًا جديدًا. في النموذج التقليدي للمواجهة الأميركية الإيرانية، كان أحد الافتراضات المهمة هو أن واشنطن تستطيع، من خلال تفوقها العسكري، وانتشارها الجغرافي، وشبكتها الواسعة من القواعد والبنية التحتية في مختلف المناطق، إبقاء تكاليف الحرب بعيدة إلى حد كبير عن أراضيها. بعبارة أخرى، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتصور أنه حتى في حال دخولها في مواجهة عسكرية، فإن الجزء الأكبر من تكاليفها المباشرة سيبقى في الشرق الأوسط. هذه الفكرة، إلى جانب تفوق الأسلحة الأميركية وقدراتها العالية في الدعم العسكري، كانت من أهم أسس حسابات واشنطن السابقة".

لكن تستدرك الصحيفة وتقول: "الاستراتيجية الإيرانية المعلنة حديثًا تتحدى هذا الافتراض تحديدًا. عندما لا يقتصر الرد العسكري على عدوان محتمل على مصدر الهجوم أو المنطقة الجغرافية المحيطة، ويُدرج في حسابات الدفاع مجموعة أصول العدو على مختلف المستويات، يتغير مفهوم التهديد بالنسبة للخصم. في مثل هذه الحال، لا تقتصر المسألة على حماية القواعد العسكرية أو الدفاع ضد الهجمات الصاروخية فحسب، بل تشمل نطاقًا أوسع من المصالح والبنية التحتية وشبكات الدعم والأصول المرتبطة بالوجود الأميركي في المنطقة وخارجها، والتي تخضع للحسابات الاستراتيجية. تكمن أهمية هذا التحول في أنه ينقل الردع من مستوى إعلان القدرة على الرد إلى مستوى تغيير حسابات صانع القرار. يكون الردع فعالًا عندما ينظر الخصم، قبل الشروع في أي عمل عسكري، ليس فقط في احتمالية نجاح العملية، بل أيضًا في التكاليف اللاحقة، ونطاق الصراع، وإمكانية السيطرة على عواقبه. إذا لم يتمكن صانع القرار الأمريكي من تحديد سقف موثوق لنهاية أي عملية عسكرية، وإذا لم يكن يعلم متى، وعلى أي مستوى، وفي أي منطقة جغرافية، سيتوقف رد إيران المحتمل، فلن يكون قرار بدء الحرب مجرد حسابات بسيطة كما كان في السابق".

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى نقطة مهمة: "الردع لا يعني بالضرورة تكافؤًا تامًا في القوة أو امتلاك الطرفين القدرات نفسها. في كثير من النزاعات، يستطيع الطرف الأضعف من حيث القوة العسكرية الإجمالية الحد من حرية تحرك الطرف الآخر من خلال خلق تكاليف غير متكافئة، واستغلال الميزة الجغرافية، وتنويع الأدوات العملياتية، وزيادة حالة عدم اليقين في حساباته. لذلك، لا يمكن تقييم ميزان القوى بمجرد مقارنة عدد الطائرات أو السفن أو القواعد أو حجم الميزانيات العسكرية. الأهم هو مدى قدرة كل طرف على تحقيق أهدافه، ومقدار التكاليف التي يفرضها على الطرف الآخر نتيجة لأفعاله. من هذا المنظور، يمكن اعتبار رسالة طهران الجديدة محاولة لنقل تكلفة القرار إلى الطرف الآخر. قبل اتخاذ أي إجراء جديد، يجب على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان أن الحرب القادمة لن تكون بالضرورة تكرارًا للحرب السابقة. لا يمكن للطرف الآخر الاعتماد على التقديرات السابقة لتكرار النمط العملياتي نفسه وتوقع أن تظل الردود ضمن النطاق نفسه. إن تغيير القواعد المعلنة ميدانيًا، إذا ما اقترن بالاستعداد العملياتي والقدرة على تنفيذه، يمكن أن يؤثر أيضًا على الحسابات السياسية والدبلوماسية".

برأي الصحيفة :"هنا تكمن أهمية فهم العلاقة بين التطورات العسكرية والمراسلات الأخيرة. لقد عادت الولايات المتحدة إلى القنوات الدبلوماسية في ظل تصريح طهران الصريح بتغيير منطق ردها العسكري. لا يمكن الجزم بأن هذا هو السبب الوحيد لتحرك واشنطن، لكن تزامن هذين التطورين ومضمون الرسائل المتبادلة يُظهر أن مسألة تكاليف جولة جديدة من الصراع تُعدّ أحد المتغيرات المهمة في حسابات الجانب الأميركي...لقد أثبتت التجربة أن واشنطن قادرة، في مرحلة ما، على ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي بالتزامن مع توجيه رسائل تفاوضية. لهذا السبب، لا ينبغي اعتبار مجرد فتح قناة اتصال تحولًا استراتيجيًا في السياسة الأميركية. فالتفاوض قد يكون جزءًا من استراتيجية الضغط، تمامًا كما يُستخدم الضغط لخلق موقف تفاوضي. إن ما يحدد الطبيعة الحقيقية للمبادرة الدبلوماسية ليس لغة الرسائل أو نبرة المسؤولين، بل الإجراءات اللاحقة لها".

تؤكد الصحيفة: "أهم وظائف الدبلوماسية في الجمود العسكري هو كسب الوقت. هذا لا يعني أن التفاوض عديم الجدوى أو أن جميع المبادرات الدبلوماسية غير واقعية؛ بل يعني أن بإمكان الأطراف استخدام المفاوضات لتحقيق أهداف لا ترتبط بالضرورة بالاتفاق النهائي. فمن خلال بدء المحادثات، قد تتمكن الحكومة من السيطرة مؤقتًا على أجواء التوتر، ومنع تشكيل تحالفات معارضة، وتهدئة الرأي العام المحلي، أو كسب المزيد من الوقت لمراجعة قدراتها العسكرية وإصلاحها. بالنسبة إلى لولايات المتحدة، تكتسب هذه الوظيفة أهمية مضاعفة في الوضع الراهن. من جهة، تواجه واشنطن التكاليف الاقتصادية والسياسية المترتبة على استمرار الصراع، ومن جهة أخرى، لا ترغب في الانسحاب دون تحقيق إنجاز يُمكن تقديمه داخليًا كنتيجة ناجحة للسياسة الخارجية. في مثل هذه الظروف، قد تُتيح المبادرة الدبلوماسية للحكومة الأميركية فرصة لتهدئة الأجواء السياسية، وإدارة نزاعاتها الداخلية، وتحديد مسارها المستقبلي. لا سيما وأن الوضع الراهن ليس حربًا شاملة ومستمرة، ولا سلامًا دائمًا. هذا الوضع المُعلق، وإن كان قد يُخفف من حدة المواجهة المباشرة على المدى القصير، إلا أنه ينطوي على تكاليفه الخاصة. فالاقتصاد الإقليمي مُعرض لعدم الاستقرار، وممرات التجارة والطاقة مُهددة، والاستثمارات مُؤجلة، والحكومات الإقليمية مُضطرة لإنفاق موارد كبيرة على الاستعداد للأزمة وإدارتها. كما أن هذا الوضع غير مرغوب فيه بالنسبة للولايات المتحدة، خاصةً إذا لم تتمكن من استخلاص إنجاز استراتيجي مُحدد منه".

لكن في الواقع، كما تتابع الصحيفة :" تواجه واشنطن مشكلة مزدوجة: فالضغط المُستمر دون ضمانات للنتائج مُكلف، والانسحاب دون تحقيق نتائج ملموسة له أيضًا تبعات سياسية على إدارة ترامب. في غضون ذلك، يمكن للدبلوماسية أن تكون بمثابة حل وسط؛ حل يسمح للحكومة الأميركية بتخفيف حدة المواجهة دون الاعتراف صراحةً بفشل الاستراتيجية السابقة، مع محاولة الحفاظ في الوقت نفسه على بعض مطالبها. هنا يبرز قلق طهران من تكرار حالة "لا حرب ولا سلام". فإذا أدت المفاوضات إلى هدنة مؤقتة للتوترات، دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، فلن يكون الناتج سلامًا ولا حلًا للنزاع، بل إعادة إنتاج لحالة التعليق نفسها حيث يستمر كلا الجانبين في الاستعداد لجولة المواجهة التالية. من وجهة نظر إيران، لا يمكن لمثل هذا الوضع أن يكون إنجازًا مستدامًا، لأن تكاليفه الاقتصادية والأمنية لا تزال قائمة، واحتمالية تكرار الهجمات لا تزال قائمة".

تختم صحيفة رسالت: "إحدى القضايا الأساسية في أي مفاوضات محتملة هي مسألة الضمانات. في العلاقات الدولية، تكتسب الالتزامات السياسية قيمة عملية عندما تحظى بدعم مؤسسي وقانوني وتنفيذي. يمكن لرسالة أو بيان أو حتى مذكرة تفاهم أن تشير إلى التوجه السياسي للأطراف، لكنها وحدها لا تمنع الحكومة من تغيير قرارها في المستقبل. خاصة في النظام السياسي الأمريكي، حيث يمكن أن يؤدي تغيير الحكومة إلى تغيير جذري في السياسة الخارجية، فإن الاعتماد على وعود أو التزامات فردية دون آلية إنفاذ يُعدّ محفوفًا بالمخاطر. لقد شكّلت تجربة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات السابقة وتغيير موقفها تجاه التفاهمات الثنائية سابقةً حاسمةً لطهران. لهذا السبب، يجب تصميم أي اتفاق جديد بطريقة تزيد من تكلفة انتهاكه على الطرف الآخر، وتقلل من إمكانية استخدام إيران لالتزاماتها بشكل أحادي. ولا يقتصر هذا الأمر على تلقي ضمانات شفهية فحسب، بل يتطلب أيضًا آليات محددة للتحقق، وتنفيذًا تدريجيًا للالتزامات، وتحديدًا للمسؤوليات، واستباقًا لعواقب انتهاك الاتفاق".

ضحايا ترامب

بدورها كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "مع تزايد التكهنات حيال احتمال نشوب حرب جديدة بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد إيران، تتزايد أيضًا الأخبار والتقارير التي تُشير إلى قلق متزايد في دول الخليج العربية بشأن عواقب جولة جديدة من الحرب؛ قلق لا ينبع هذه المرة من مجرد احتمال نشوب صراع عسكري جديد، بل من حقيقة أن طهران، في حال اندلاع الحرب مجددًا، قد تكون قد أعدت نفسها لمواجهة مختلفة؛ مواجهة قد تُوسع نطاق رد إيران إلى ما هو أبعد من القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. في الواقع، لا يكمن القلق الرئيسي للدول العربية في المنطقة في احتمال قيام الولايات المتحدة والنظام بهجوم على إيران مرة أخرى، بل في عدم قدرتهم على النأي بالنفس من ساحة المعركة في حال وقوع مثل هذا الهجوم، نظرًا لوجود جزء كبير من البنية التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة على أراضي هذه الدول. وقد ازداد هذا القلق حدةً الآن بسبب تحذيرات طهران الصريحة. فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية أن ردها لن يقتصر على بضع قواعد أمريكية في حال تجدد الهجمات العسكرية أو الإرهابية. أكد قائد الثورة آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي على جاهزية القوات المسلحة للرد الفوري والفعال على أي مستوى ونوع من التهديدات والمواجهات "دون قيود جغرافية". وبالتالي، تواجه الدول العربية معادلة بسيطة لكنها باهظة الثمن: إذا قررت واشنطن استئناف الحرب، فقد تصبح جزءًا من ساحة رد إيران".

تتابع الصحيفة :"أنفق العرب في الشرق الأوسط مليارات الدولارات على مر السنين لشراء أحدث أنظمة الدفاع من الولايات المتحدة، لكن الحرب الأخيرة أظهرت أن الدفاع ضد الهجمات المشتركة بالطائرات المسيرة والصواريخ بالاعتماد فقط على صواريخ الاعتراض باهظة الثمن ليس فعالًا...هناك خيبة أمل واسعة النطاق في المنطقة تجاه الولايات المتحدة، وهي خيبة أمل، تنبع من عدم منطقية الحرب الأميركية، وسلوك ترامب العسكري والدبلوماسي غير المتوقع، وتفضيل أميركا الدفاع عن "إسرائيل" على شركائها الإقليميين. إذا كان تحرير الكويت على يد الولايات المتحدة عام 1991 هو اللحظة التي رسّخت دور أمريكا في المنطقة، فإن حرب 2026 قد تُذكر كلحظة تدمير هذا الدور. وهذا يعني أنه إذا خلصت دول الخليج إلى أن الوجود الأميركي لا يجعلها آمنة فحسب، بل يجعلها أيضًا أهدافًا لهجمات مضادة في حال نشوب حرب، فإن أسس حسابات الأمن في المنطقة ستتغير".

لهذا السبب، تقول الصحيفة: "دخلت دول المنطقة الآن مجال الدبلوماسية بنفسها. سافر مسؤولون سعوديون وأتراك وباكستانيون رفيعو المستوى إلى طهران الأسبوع الماضي، كما أجرى وسطاء قطريون محادثات مع الجانب الإيراني في طهران والدوحة. إن ما يقلق الدول العربية اليوم ليس مجرد احتمال اندلاع حرب جديدة، بل يخشون حربًا قد لا تلتزم بقواعد الجولة الأولى، وأن إيران قد لا تلتزم بقواعد حرب رمضان. تمتلك إيران خبرة الحرب السابقة، وقد فهمت نقاط ضعفها ونقاط ضعف الطرف الآخر بشكل أفضل، واكتسبت معرفة أوسع بالبنية التحتية للمنطقة، وأكدت بوضوح أنها سترد في حال وقوع هجوم دون قيود جغرافية. من هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى الجهود المتزايدة التي تبذلها دول الخليج الفارسي للتوسط على أنها دليل على قلقها بشأن الثمن الذي قد تدفعه جراء قرار الولايات المتحدة ونظام الاحتلال، وليس دليلًا على ابتعادها عن الولايات المتحدة. تدرك الدول العربية أنه إذا اندلعت الحرب مجددًا، فلن يكون بوسعها الوقوف مكتوفة الأيدي. إضافةً إلى قواعد الإرهاب الأميركية على أراضيها، قد تشمل المعادلة الجديدة منشآت النفط والمطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة وطرق الطاقة".

خطأ معرفي في تحليل الانتخابات الأميركية

من جهتها كتبت صحيفة كيهان: "يصادف اليوم، الثالث من تشرين الثاني\نوفمبر، موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. تشير أحدث التحليلات واستطلاعات الرأي التي أجرتها جامعات ووسائل إعلامية مثل نيويورك تايمز، ورويترز، والغارديان، وأسوشيتد برس، وفوكس نيوز، إلى أن الجمهوريين وترامب سيضطرون إلى خوض العامين المقبلين "من دون كونغرس". حتى ترامب نفسه، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست قبل يومين من الانتخابات، اتخذ موقفًا بدا وكأنه يُشير إلى أنه يعتبر نفسه الخاسر في هذه الانتخابات... يحتل مصطلحا "الاقتصاد" و"نمط الحياة" مكانة بارزة في المناخ الاجتماعي والسياسي الأميركي هذه الأيام، بل وفي العديد من الدول الأوروبية أيضًا".

السبب في ذلك، برأي الصحيفة واضح؛ إذ :" تُظهر معظم الاستطلاعات التي أجرتها المراكز العلمية والأكاديمية المرموقة في الأسابيع الأخيرة أن الشواغل الرئيسية للشعب الأميركي تتمثل في التحريض على الحرب ضد إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تداعيات على المواطنين في صورة تضخم جامح وارتفاع الأسعار. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تشهد مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين لزيت التدفئة والبنزين وتذاكر الطيران والنقل والتخزين والتأمين على المنازل والمستأجرين والملابس والإسكان والإيجار والأسمدة والغذاء تضخمًا غير مسبوق في بعض الأحيان. لذلك، إذا مُني الجمهوريون بالهزيمة، فسيكونون قد تلقوا ضربة اقتصادية وتاريخية قاسية نتيجة "حماقة ترامب" و"مضيق هرمز" و"الوضع الاقتصادي"، وفي نهاية المطاف "إيران".

لا ترى الصحيفة أي فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في مواجهة إيران إلا في أسلوب هذه المواجهة. فكلاهما متأثر بشدة باللوبيات الصهيونية، وتاريخهما حافل بالجرائم والإبادة الجماعية. ألم تبدأ الإبادة الجماعية في غزة خلال عهد بايدن؟! كما أن حرب فيتنام المروعة والدموية أشعلها الديمقراطيون، وإذا لم تغزو الحكومات الأميركية السابقة إيران عسكريًا، فذلك لأنها لم تجرؤ ولم تكن تعلم العواقب الوخيمة. دعونا نتجاهل الوضع الاقتصادي السائد في الولايات المتحدة وأوروبا، والذي يتجلى منذ أسابيع في صورة أعمال شغب ومسيرات وغيرها، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بهما في المنطقة. وقدّرت المستشارة الألمانية الأضرار التي لحقت بأوروبا جراء إغلاق مضيق هرمز بمئة مليار يورو، بينما قدّر البعض، مثل ليندا بيلمز، أستاذة الاقتصاد البارزة في جامعة هارفارد، الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة بتريليون دولار! أضف إلى هذه القائمة الضرر الذي لحق بالدول العربية التي تستضيف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ليتضح لماذا لا يمكن أن يُقدم على هجوم على إيران إلا أحمق. لذا، لا ينبغي أن نفرح بفوز الديمقراطيين، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نفرح بأي ضربة تُوجه للجمهوريين - وكذلك للديمقراطيين (في هذه الحالة، الانتخابات)! سبب طرح هذا الموضوع هنا هو قلقنا بشأن "خطأ معرفي" يُسمى "تأثير الهالة العكسية". يتسبب هذا الخطأ المعرفي في "إخفاء" أو "تخفيف" سمة سلبية للغاية في فرد أو جماعة. ترامب والجمهوريون المحيطون به أشرار لدرجة أنهم قد يجعلون الديمقراطيين يبدون "أفضل".

تشرح الصحيفة هذا الرأي بالقول :" قد يعتقد البعض أن هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي ستوقف النزعة الحربية، وهذا خطأ وسذاجة. فالحقيقة، خلافًا لما يُعلن، أن "توزيع السلطة" في الولايات المتحدة لا يُقلّص صلاحيات الرئيس بشكل ملحوظ في انتخابات كهذه. وفي هذه الحرب نفسها، لطالما زعمت إدارة ترامب أن عملياتها العسكرية لا تتطلب موافقة الكونغرس. ويقول البنتاغون أيضًا إنه نظرًا لاستمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فإن مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في "قانون صلاحيات الحرب" لا تزال سارية. تم إيقاف العمل العسكري، وبالتالي يستطيع ترامب مواصلة العمليات دون تفويض من الكونغرس. وقد وصف ترامب القانون مرارًا بأنه "غير دستوري تمامًا"، وأشار إلى أنه لا يتطلب موافقة الكونغرس. وقد اتبع الرؤساء الأمريكيون هذا الأسلوب في "تفسير" القوانين في الماضي.... لذلك، يبقى خطر الحرب قائمًا، والسبيل لتجنّب هذا الخطر ليس وصول الديمقراطيين إلى السلطة، بل تعزيز القدرات الإيرانية بوتيرة متسارعة!".

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