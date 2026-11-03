تتجه الولايات المتحدة اليوم إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في اقتراع يُنظر إليه باعتباره اختبارًا سياسيًا مهمًا للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، وسط مؤشرات استطلاعية تصب في مصلحة الديمقراطيين، وتصاعد المنافسة في عدد من الولايات الحاسمة، إلى جانب خلافات داخل الحزب الديمقراطي واحتدام الجدل بشأن نزاهة إجراءات التصويت.

تأتي الانتخابات في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، بعد أن احتفظ الجمهوريون بالأغلبية فيهما، بينما يحاول الحزب الحاكم الحفاظ على موقعه السياسي خلال النصف الثاني من ولاية ترامب الرئاسية.

وعلى المستوى الوطني، تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرًا 55 مليون ناخب، وفق تقديرات أوردتها تقارير إعلامية أمريكية عشية الانتخابات.

ويشمل الاقتراع، الذي يصوّت فيه قرابة 210 ملايين ناخب أمريكي، جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى انتخابات حكام في 36 ولاية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين يدخلون السباق بآمال متزايدة لتحقيق مكاسب في مجلس النواب، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً، مع تقارب السباقات في عدد من الولايات التي قد تحدد الحزب المسيطر على المجلس.



ورفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة إدارة ترامب لإجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء آلاف بطاقات الاقتراع التي تدعي أنها أرسلت إلى مواطنين غير أمريكيين.

ولم تقدم المحكمة العليا الأمريكية سبباً لرفضها طلب إدارة ترامب استبعاد آلاف الأصوات الانتخابية في ولاية كاليفورنيا.

وقد أُعلن عن هذا القرار في أمر قضائي مقتضب أصدرته المحكمة، جاء فيه: "تم رفض طلب إصدار أمر قضائي بانتظار الاستئناف، والذي قُدِّم إلى القاضية كاغان، التي أحالته بدورها إلى المحكمة".

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