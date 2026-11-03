واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الاتفاق يومه الحادي والتسعين بعد الثلاثمئة ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد بريكة (25 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار "إسرائيلي" استهدف منطقة بطن السمين، جنوبي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

كما استشهد المواطن هاني كحيل في قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة قرب دوار الخور في حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية صباح اليوم باستشهاد الفلسطيني عماد عمر أحمد راضي (39 عامًا) متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف لقوات الاحتلال استهدف على الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.

وأعلن مستشفى الشفاء استشهاد المواطن محمد بركات أبو قينص متأثرًا بجراح أصيب بها في استهداف "إسرائيلي" بمدينة غزة الأسبوع الماضي.

وفي خان يونس، استشهد شرطي متأثرًا بجراح أصيب بها جراء غارة لطيران الاحتلال استهدفت منطقة المواصي، فيما استشهد المواطن أسعد قشطة في غارة استهدفت خيمة للنازحين في المواصي أيضًا.

كذلك استشهد المواطن محمود جهاد قفة (46 عامًا) بغارة مسيّرة قرب مخيم للنازحين في منطقة الياباني شمال غربي مدينة خان يونس. فيما استشهد المواطن يوسف أبو يونس متأثرًا بجراحه البالغة نتيجة قصف سابق غرب المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد إبراهيم عامر السعايدة (40 عامًا) بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" شرق قرية المصدر.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية"، فجر اليوم، عددًا من القذائف باتجاه بحر مدينة خان يونس، فيما أطلق جنود الاحتلال النار شرقي مدينة غزة وشرقي خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 1593 شهيدًا، و5748 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 847 حالة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74609 شهداء، و175 872 مصابًا.

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