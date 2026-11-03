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إيران

الجيش الإيراني: ردّنا على أي عدوان جديد سيتجاوز نطاق المواجهات السابقة
إيران

الجيش الإيراني: ردّنا على أي عدوان جديد سيتجاوز نطاق المواجهات السابقة

2026-11-03 10:48
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أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أن أي عدوان أميركي جديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيُواجَه برد فوري وساحق، وبنطاق أوسع مما كان عليه في المواجهات السابقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن أكرمي نيا قوله: "إن اندلاع حرب جديدة لن يقتصر نطاقها على منطقة غرب آسيا"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تحديث قاعدة أهدافها، بما يشمل أنواعًا مختلفة من الأصول المادية وغير المادية التابعة للولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي".

وأضاف العميد أكرمي نيا: "إن أي مغامرة عسكرية جديدة من جانب العدو ستجعل المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية، أينما وجدت، ضمن أهداف الرد الإيراني".

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أحبطت مخططاً لإقامة جبهة برية غربية ضد إيران، من خلال تسليح جماعات معادية وانفصالية متمركزة في إقليم كردستان العراق.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الجيش الإيراني
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