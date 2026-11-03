قال القائد السابق لسلاح الجوي "الإسرائيلي"، العميد احتياط تسفيكا حايموفيتش، في مقابلة مع إذاعة "103FM": "دعونا ننشغل بأهداف الهجوم على إيران، ونتأكد من توافق الأهداف العسكرية مع السياسية، ونبحث في كيفية إنهاء مواجهة كهذه. قبل ستة أشهر، وقبل عام ونصف، أُعلن أمام الجميع أننا دمّرنا التهديد وأزلناه، لكنه عاد من جديد".

وحذّر من أن "المجتمع الإسرائيلي" لا يستطيع التعامل مع جولات مواجهة متكررة كل ستة أشهر.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وصف حايموفيتش التنسيق بأنه وثيق ومتقدم، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية المنتشرة في "إسرائيل" تعمل ضمن هيكلية قيادة وسيطرة يقودها سلاح الجو "الإسرائيلي"، على خلاف ما يجري في مناطق أخرى تكون فيها واشنطن صاحبة القيادة.

ولفت إلى أن التنسيق بين الجيشيْن والقادة والقوات الميدانية استمر خلال الأشهر الماضية، وأن الفترة منذ نيسان/أبريل شهدت تدريبات مشتركة واستخلاصًا للدروس، إلى جانب تعزيز الجاهزية والاستعداد.

وأوضح أن التعاون العسكري بين الجانبين بدأ منذ سنوات الألفين، وشمل تدريبات واسعة تُعد من الأكبر التي تنفذها القوات الأميركية خارج الولايات المتحدة، بعدما كانت تُجرى في البداية مرة كل عامين.

وختم حايموفيتش بالتأكيد أن الشراكة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب عميقة وملزمة، مشيرًا إلى أن وجود قوات أميركية تشارك في جهود الدفاع عن "إسرائيل" يشكّل جزءًا مهمًا من منظومتها الدفاعية، إلى جانب القدرات "الإسرائيلية".

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