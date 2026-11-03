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الصحة اليمنية: 76 شهيدًا وجريحًا حصيلة العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
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الصحة اليمنية: 76 شهيدًا وجريحًا حصيلة العدوان السعودي خلال الساعات الماضية

2026-11-03 11:12
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، أن حصيلة العدوان السعودي، خلال 24 ساعة الماضية، قد بلغت 76 شهيدًا وجريحًا.

هذا، وأوضحت وزارة الصحة، في يبان صادر عنها، أن عدد الشهداء 17 معظمهم من الأطفال والجرحى 59 غالبيتهم من الأطفال وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، ما يؤكد أن غارات طيران العدوان السعودي استهدفت مساكن آمنة وأحياء سكنية وأسواق مكتظة. 

كما أشارت إلى أن استمرار التحشيد الجوي، خلال هذه المرحلة، يعكس سياسة ممنهجة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر بين المدنيين. واكدت وزارة الصحة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني. كذلك أوضحت أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

109 غارات خلال 24 ساعة

في سياق متصل أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي قد شنّ، خلال الساعات الـ 24 الماضية ،109 غارات جويةً، على محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف والحديدة، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وقال العميد سريع، في بيانٍ مقتضب له الليلة الماضية: "إن غارات العدو السعودي نفذتها طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف"، مضيفًا بأن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغت 3939 غارةً جويةً وصاروخًا".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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