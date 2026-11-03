أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) تأجيل إقامة مسابقات كأس أمم آسيا لكرة القدم، لمدة عام واحد، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السعودية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن مسؤولي الاتحاد، وبعد مناقشات مستفيضة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المنظمة لمسابقات كأس أمم آسيا 2027، قرروا تأجيل هذه المنافسات لمدة عام تقريبًا.

وقال الاتحاد في بيانه: "وافقت لجنة تنظيم كأس آسيا على إعادة جدولة البطولة القارية للمنتخبات الوطنية، في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن التطورات في المنطقة، منها التعقيدات اللوجستية الكبيرة واضطرابات السفر. وسيرفع المواعيد الجديدة للبطولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها".

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى "سيادة ظروف غير متوقعة أدت إلى تعقيدات لوجستية وصعوبات في السفر. بناءً عليه؛ اتخذ قرار يصب في مصلحة الفرق والمسؤولين جميعهم كذلك الجماهير وأصحاب المصلحة. والظروف التي أشار إليها الاتحاد الآسيوي هي في الواقع الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السعودية".

كان من المقرر إقامة كأس أمم آسيا، في المرحلة الممتدة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2027 في السعودية، ولكن وفقًا للبرنامج الجديد للاتحاد الآسيوي، ستقام في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2027 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2028 في السعودية.

الجدير بالذكر أن التوترات العسكرية، خلال الأسابيع الماضية بين اليمن والسعودية، قد تسببت في تأجيل العديد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهذا الحدث نفسه هو ما أدى إلى تأجيل كأس أمم آسيا 2027 لمدة عام كامل.

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