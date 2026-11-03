كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي نائب عراقي يحذّر عبر "العهد" من تداعيات إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران

رياضة

بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل
🎧 إستمع للمقال
رياضة

بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل

2026-11-03 11:19
96

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) تأجيل إقامة مسابقات كأس أمم آسيا لكرة القدم، لمدة عام واحد، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السعودية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن مسؤولي الاتحاد، وبعد مناقشات مستفيضة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المنظمة لمسابقات كأس أمم آسيا 2027، قرروا تأجيل هذه المنافسات لمدة عام تقريبًا.

وقال الاتحاد في بيانه: "وافقت لجنة تنظيم كأس آسيا على إعادة جدولة البطولة القارية للمنتخبات الوطنية، في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية الناجمة عن التطورات في المنطقة، منها التعقيدات اللوجستية الكبيرة واضطرابات السفر. وسيرفع المواعيد الجديدة للبطولة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها".

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى "سيادة ظروف غير متوقعة أدت إلى تعقيدات لوجستية وصعوبات في السفر. بناءً عليه؛ اتخذ قرار يصب في مصلحة الفرق والمسؤولين جميعهم كذلك الجماهير وأصحاب المصلحة. والظروف التي أشار إليها الاتحاد الآسيوي هي في الواقع الأوضاع الأمنية غير المستقرة في السعودية".

كان من المقرر إقامة كأس أمم آسيا، في المرحلة الممتدة من 7 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2027 في السعودية، ولكن وفقًا للبرنامج الجديد للاتحاد الآسيوي، ستقام في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2027 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2028 في السعودية.

الجدير بالذكر أن التوترات العسكرية، خلال الأسابيع الماضية بين اليمن والسعودية، قد تسببت في تأجيل العديد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهذا الحدث نفسه هو ما أدى إلى تأجيل كأس أمم آسيا 2027 لمدة عام كامل.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن كرة القدم الرياضة آسيا
إقرأ المزيد
المزيد
بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل
بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل
رياضة منذ ساعتين
التعبئة الرياضية في القطاع الثامن نظمت دورة في كرة القدم لمناسبة يوم التعبئة
التعبئة الرياضية في القطاع الثامن نظمت دورة في كرة القدم لمناسبة يوم التعبئة
رياضة منذ يوم
نادي الرياضي يحتفظ ببطولة لبنان لكرة السلة 
نادي الرياضي يحتفظ ببطولة لبنان لكرة السلة 
رياضة منذ شهرين
الماتادور الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على الأرجنتين 
الماتادور الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بعد فوز دراماتيكي على الأرجنتين 
رياضة منذ 3 أشهر
مقالات مرتبطة
القوات المسلحة اليمنية: السعودية تفبرك أحداثًا تعويضًا عن صفعات تتلقاها في الميدان
القوات المسلحة اليمنية: السعودية تفبرك أحداثًا تعويضًا عن صفعات تتلقاها في الميدان
عربي ودولي منذ ساعة
بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل
بسبب العمليات اليمنية.. تأجيل كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لعام كامل
رياضة منذ ساعتين
الصحة اليمنية: 76 شهيدًا وجريحًا حصيلة العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
الصحة اليمنية: 76 شهيدًا وجريحًا حصيلة العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
عربي ودولي منذ ساعتين
القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان
القوات المسلّحة اليمنية تُعلن استهداف مطار الدمام وأهداف عسكرية في جيزان
عربي ودولي منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة