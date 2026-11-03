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أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب قصي عباس الشبكي في حديث لموقع العهد الإخباري أن استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران ألحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني والحركة التجارية بشكل عام، فضلًا عن تأثيره المباشر على الواقع المعاشي لأهالي محافظة ميسان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على المنفذ في تسيير أمورهم اليومية.

وقال الشبكي إن غلق المنفذ لم يقتصر ضرره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدّ ليُعيق حركة تنقل الزائرين من وإلى العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرًا أن ملف إعادة فتح المنفذ بات مطلبًا جماهيريًا ملحًا يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية سريعة".

وأضاف إن "كتلة بدر النيابية إلى جانب نواب محافظة ميسان وباقي الكتل السياسية أصدرت بيانات رسمية واضحة تطالب بالتعجيل في حسم هذا الملف"، مشددًا على أن "جميع الفعاليات الحريصة على مصلحة العراق واقتصاده تؤكد على ضرورة فتح المنفذ بأسرع وقت ممكن".

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