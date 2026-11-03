أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفّذ اليوم أي عملية باتجاه الأراضي السعودية.

وفي بيان صادر عنها، قالت القوات المسلحة اليمنية إن "الهزائم التي تلحقها قواتنا المسلحة بالعدو السعودي قد أصابته بالتخبط والارتباك فراح يفبرك الأحداث ويصطنع الوقائع مدعيًا ومفتريًا استهداف قواتنا المسلحة لمكة المكرمة".

وأضافت "هذا بهتان وأكذوبة قديمة جديدة يلجأ إليها كلما تلقى الصفعات في الميدان على أيدي مجاهدينا الأبطال، وهي ذات الهزائم التي دفعته لمناشدة العدو "الإسرائيلي" للتدخل إلى جانبه ضد شعبنا المؤمن المجاهد".

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