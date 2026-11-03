توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، تتكاثف الغيوم تدريجًا ويتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.

الحال العامة

طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتحول إلى ماطر بسبب تأثير منخفض جوي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحيانًا، عواصف رعدية، رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة، بيروت 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية، ويرافقها رياح ناشطة أحيانًا مع احتمال تشكل خلايا رعدية شمال شرق البلاد.

- الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، تتكاثف الغيوم تدريجًا ويتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة.

- الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.

- الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا مع برق ورعد ورياح ناشطة.



- الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى، 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75٪.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:26 درجة

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

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