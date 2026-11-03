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لبنان

المشهد جنوبًا: الاعتداءات
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لبنان

المشهد جنوبًا: الاعتداءات "الاسرائيلية" لا تتوقف

2026-11-03 12:59
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تواصلت الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق متفرقة في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح، مع تسجيل سلسلة استهدافات طالت بلدات المنصوري وصربين وبرعشيت وكفرشوبا والقنطرة، ترافقت مع تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء الجنوب.

وفي التفاصيل، استهدفت مدفعية العدو بلدة المنصوري، فيما سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيبة، قبل أن يمتد القصف المدفعي إلى بلدة صربين وأطراف بلدة برعشيت.

وفي تطورات لاحقة، استهدفت قذيفة مدفعية معادية أطراف بلدة كفرشوبا، فيما نفّذت قوات الاحتلال تفجيرًا  في بلدة القنطرة، وسط استمرار التحليق الحربي فوق أجواء الجنوب، ما أبقى المنطقة تحت وقع التصعيد الميداني المتواصل.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة كفرتبنيت عند الساعة 12:27 من ظهر اليوم، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في الأجواء.

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الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان
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