أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، تدمير طائرتين مُسيّرتين من طراز "لوكاس" تابعتين للقوات الأميركية فوق ميناء خمير في محافظة هرمزغان على الساحل الجنوبي لإيران.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أكدت فيه تدمير طائرتين مُسيّرتين أميركيتين من طراز "لوكاس" في أجواء ميناء خمير.

وأوضحت العلاقات العامة في حرس الثورة أن اعتراض وتدمير المُسيّرتين الأميركيتين تم بنيران الدفاع الجوي بمحافظة هرمزغان، وذلك تحت مظلة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي.

وكانت العلاقات العامة في حرس الثورة، قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة أميركية متطورة من طراز MQ9 في أجواء شرقي مضيق هرمز، بواسطة المنظومة الدفاعية المتقدمة والحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وتحت إشراف وتوجيه الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد.



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