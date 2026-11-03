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لبنان

العلاقات الإعلامية لحزب الله: لا علاقة للحزب بأي نشاط يُخل بأمن سورية
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لبنان

العلاقات الإعلامية لحزب الله: لا علاقة للحزب بأي نشاط يُخل بأمن سورية

2026-11-03 16:38
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نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله "جملةً وتفصيلًا الاتهامات الواردة في بيان قوى الأمن الداخلي السوري بشأن ارتباط خلية مزعومة بالحزب".

وجدّدت العلاقات الإعلامية، في بيان، الثلاثاء 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2026، تأكيدها أنّ "حزب الله ليس لديه أيَّ وجود أو ارتباطات في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأيِّ نشاط يُخِلُّ بأمن سورية واستقرارها".

وشدّدت على أنّ "تكرار هذه الاتهامات والزّج باسم حزب الله في مثل هذه القضايا لا يغيّر من حقيقة موقفه الثابت والواضح الذي أعلنه مرارًا"، موضحةً أن "بوصلة حزب الله هي مواجهة العدو "الإسرائيلي" الذي يُوغِل في اعتداءاته على لبنان وسورية ويواصل احتلاله لأراضيهما".

وأكّدت أنّ "مواجهة هذا العدو ومخططاته التوسُّعية تبقى الأولوية القصوى التي ينبغي أنْ تتوحَّد حولها الجهود والمواقف، بعيدًا من الاتهامات التي لا تخدم إلّا مصالحه".

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حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله سورية
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